Rua Valdomiro Lopes está às escuras, alerta Arnaldo Barros

Na sessão da última quarta-feira (18), o vereador Arnaldo Barros (Podemos), usou a fala no grande expediente para reiterar indicação à Rua Valdomiro Lopes – Bairro da Paz, visando reparos no sistema de iluminação pública do local.

“Os postes estão caindo, a fiação está exposta, pessoas já pegaram choque ali, estou aqui reforçando uma indicação que já foi feita para o senhor Joabe da Zeladoria, nós vereadores, somos fiscais do povo, nosso trabalho é apontar as falhas, e essa situação a ponte está causando perigo para a população”, disse.

Em outra pauta, o parlamentar voltou a cobrar o cumprimento de Leis, frutos de projetos de sua autoria; estes, versando sobre a disponibilização das escalas dos médicos, política de estoque de medicamentos e oferta de acessibilidade na Rede Pública de Saúde.

Por fim, registrou presença na solenidade de anúncio da realização de Mutirão de Cirurgias, no Estado e criticou a demora do lançamento da Campanha e disse “É uma vergonha para o Governo do Estado, período de 4 anos já era para ter sido feito essas cirurgias desde o primeiro ano do governo”, concluiu.