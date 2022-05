Uma missão do governo do Acre que, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) e em parceria com a Prefeitura de Xapuri, entregou, na semana passada, mais maquinários e equipamentos a produtores rurais do município.

As máquinas irão beneficiar os pequenos produtores, que trabalham com a agricultura familiar. Os equipamentos recebidos serão fundamentais no cultivo de macaxeira, milho, banana, farinha e hortaliças, além de auxiliar na produção de goma.

“O governo também faz chegar aos pequenos produtores, por intermédio da Sepa e Emater, assistência técnica na condução de suas principais atividades econômicas e sociais, como ações a serem desenvolvidas com o associativismo e outras parecidas”, relatou o chefe do Sistema da Sepa, José Nilberto Menezes

O investimento na agricultura é um caminho para melhorar o bem-estar da população, e o governo do Acre tem trabalhado para levar condições técnicas às famílias que retiram a renda da produção de alimentos.

Os equipamentos são oriundos de emendas parlamentares dos deputados Daniel Zen, Edvaldo Magalhães, Jenilson Leite, Marcos Cavalcante, Roberto Duarte e do deputado federal Leo de Brito.