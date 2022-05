Piaba diz que ponte do Ramal da Pupunha está caindo aos pedaços

O vereador de Rio Branco, Francisco Piaba (Democratas), apresentou ao Executivo a indicação de revitalização da ponte no Ramal da Pupunha – AC-40. Via exposição de foto, o orador relatou as dificuldades dos moradores da região em se deslocar e alertou para possibilidades de acidentes devido à precariedade das condições da ponte.

Ainda em sua fala, o parlamentar reiterou suas reivindicações para pavimentação do Ramal Benfica nas ruas do Pantanal, Vietnã I e II, ramal do Machado I e II.

Em outro momento, agradeceu ao líder do prefeito, vereador Raimundo Castro (PSDB), pelo apoio em levar as demandas ao executivo da agenda realizada no Polo Menino Jesus e por fim, também cumprimentou o Governo, na pessoa do gestor do DERACRE pelos serviços de recuperação dos acessos à zona rural.