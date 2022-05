Irrigantes e aquicultores precisam recadastrar para manter desconto

Os produtores rurais do Acre precisam atualizar o cadastro na Energisa para garantir a manutenção do desconto na conta de luz. Neste momento, a orientação se aplica as propriedades rurais, com energia classificada em “rural” e “irrigantes”, em baixa tensão – unidades consumidoras que necessitam de menos potência de energia para a realização de suas atividades.

O recadastramento é uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Realizado a cada três anos, ele tem como finalidade validar se os clientes que recebem benefícios tarifários ainda atendem aos critérios necessários.​ Para manter o desconto na conta de luz, é preciso estar com o cadastro sempre atualizado.

O desconto na tarifa chega a 67% do consumo gerado entre 21h30 e 06h, conforme o determinado no Programa Tarifa Rural de Energia Elétrica, que é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

No ano passado, uma parcela dos produtores rurais, atendida em alta tensão, já realizou a atualização cadastral. Este ano estão sendo convocados aqueles atendidos em baixa tensão com maiores médias de consumo; e em 2023, serão chamados a realizar o recadastramento aqueles consumidores atendidos em baixa tensão e que se encontram em faixas menores de consumo.

A Tarifa Rural é uma das mais importantes iniciativas do setor elétrico. Têm direito ao benefício clientes que exercem atividades como agropecuária rural ou urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, aquicultura e irrigação, serviço público de irrigação rural e escola agro técnica.

Passo a passo para o cadastro

A atualização do cadastro deve ser realizada até o dia 30 de novembro, pela internet, sem a necessidade de se deslocar a uma das agências da Energisa, clicando aqui. Ao abrir a página, basta informar o estado em que está localizada a unidade consumidora, escolher a opção “Outros Assuntos” e clicar em “Conversar no WhatsApp”. Em seguida, clicar em iniciar “Iniciar Conversa”.

Após o primeiro contato, o cliente deve digitar a opção “9 – Ver todos os serviços” e, depois, o item “21 0 Recadastramento rural”. Em seguida, o cliente deverá digitar “sim” para a pergunta “Você gostaria de falar com um atendente humano?”. O atendente irá orientar o passo a passo de como fazer, enviar as fotos dos documentos e concluir a atualização.

A lista de documentos necessários para o recadastramento pode ser conferida clicando aqui.