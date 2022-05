Fapac tem novo edital para financiar pesquisa no Estado do Acre

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) divulga, nesta quinta-feira, 19, o Edital Fapac/CNPq n°002/2022. Os interessados têm até o dia 3 de junho, às 10h59, para efetuarem a inscrição.

A publicação é fruto de parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que atua na promoção e estímulo ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer área de conhecimento.

O objetivo da proposta é conceder apoio financeiro para execução de projetos de pesquisa de pós-graduação a mestrandos e doutorandos matriculados regularmente em curso de pós-graduação em instituição de ensino superior sediada no estado do Acre, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para fomentar os projetos selecionados, serão disponibilizados mais de R$ 138 mil. O valor será destinado a custear 20 projetos de mestrandos, até R$ 4 mil para propostas aprovadas, e sete projetos de doutorandos, até R$ 6 mil para propostas aprovadas.

As submissões das propostas deverão ser, exclusivamente, efetuadas pelo candidato, por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível no site: SIGFAPAC.

Para mais informações sobre as etapas e modalidades de ingresso, consulte o edital.

EDITAL FAPAC_CNPq_002_2022