Na noite da última quarta-feira (19) a Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de rotina, no km 157 da BR-364, em Bujari, apreendeu duas espingardas de calibre .28 e quatro munições do mesmo calibre.

A equipe abordou dois homens em um carro e, ao constatar que um deles tinha passagem criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, os policiais realizaram a busca veicular, encontrando nos bancos do veículo as duas espingardas e mais quatro munições.

Foi dada a voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e os detidos encaminhados para à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) onde foram tomadas as medidas legais. As armas e as munições foram entregues à Polícia Civil.