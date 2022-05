Educação abre credenciamento para transporte escolar rural

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, dia 19, o aviso de credenciamento por meio da Chamada Pública nº 001/2022 para a realização de transporte escolar rural terrestre nos municípios acreanos.

Podem participar do processo de credenciamento o Micro-Empreendedor Individual (MEI), o Micro-Empreendedor (ME), empresas de Pequeno Porte (EPP) e LTDA, além de cooperativas. O objeto do credenciamento é a locação de caminhonetes adaptadas e caminhões adaptados.

Os veículos devem ser traçados, ter motor a diesel, com condutor e monitor, para suprir as demandas do transporte de alunos matriculados na rede pública de ensino nos mais diversos municípios acreanos. Os recursos para o credenciamento virão da fonte 100 (recursos próprios).

O edital para a realização do credenciamento estará disponível a partir desta sexta-feira, dia 20, e poderá ser feito por meio do site www.see.acre.gov.br. Também pode ser feito presencialmente, em horário comercial (de 7h30 às 12h e de 14h às 17h30) também na própria SEE ou nos núcleos de representação no interior.