CPI do Transporte Coletivo: vereadora lamenta dificuldade de Socorro Neri prestar depoimento

A vereadora Michelle Melo (PDT) iniciou a fala no grande expediente da sessão desta quarta-feira (18), detalhando o relatório de produção da CPI do Transporte Público de Rio Branco. A parlamentar listou as oitivas, requerimentos, diligências da Comissão e agradeceu a colaboração dos ex-gestores que já participaram da reunião como os ex-prefeitos Marcus Alexandre e Raimundo Angelim.

’Vejam senhores, trabalhamos muito e fizemos muito, fizemos mais que outras legislaturas fizeram, foram 22 requerimentos, solicitamos informações onde nós buscamos desde a primeira assinatura de contrato até os dias atuais (…) estamos trabalhando arduamente para trazer soluções para construir um relatório final público, um relatório final que será entregue ao Ministério Público e a quem quiser ver, entregar um relatório não uma pizza para população e sim entregar o trabalho dos vereadores comprometidos’’, disse.

Ainda em sua fala a oradora lamentou a dificuldade da participação da ex-prefeita Socorro Neri, e torce para que até o final da CPI consiga ter a presença da ex-prefeita de Rio Branco.

Ao final, apresentou requerimento ao SAERB o encaminhamento do Plano de Trabalho do órgão, referente a 2022.

