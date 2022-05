Concurso TRT 14 (RO e AC): 91 cargos e comissão já está definida

Foi oficialmente constituída a comissão responsável pelas atividades do próximo concurso TRT 14 (RO e AC), do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

O órgão já havia divulgado que o certame deverá contemplar vagas para os cargos de Analista e Técnico Judiciário em diversas especialidades.

De acordo com o Portal da Transparência do órgão, há 91 cargos vagos no quadro de pessoal do tribunal.

Vale lembrar que os dois concursos mais recentes para o quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região (Rondônia e Acre) retomaram a validade a partir de 1º de janeiro de 2021.

