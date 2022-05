Com mínima de 16 graus C, Rio Branco é a capital mais fria da Amazônia

A formação da tempestade subtropical “Yakecan” na noite de segunda-feira (16) continua impactando o clima em todo o Brasil mas deve arrefecer no fim de semana.

Às 6 horas desta quinta-feira (19) Rio Branco marcou temperatura mínima de 16 graus, a menor entre as capitais da Amazônia. Pela manhã, o Sol apareceu e esquentou o clima um pouco mais.

Mas a projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de baixas temperaturas em boa parte do Brasil. O frio, segundo o instituto, deve permanecer nos próximos dias.

O Inmet havia baixado mas retomou o alerta amarelo para os perigos do declínio da temperatura no Acre até às 9 horas desta sexta-feira (20). “Leve risco à saúde”, alerta o Inmet.

Temperaturas mínimas nas capitais da Amazônia:

Manaus

Mínima: 24°

Belém

Mínima: 23°

Rio Branco

Mínima: 16°

Porto Velho

Mínima: 17°

Boa Vista

Mínima: 23°

Macapá

Mínima: 24°

Palmas

Mínima: 17°