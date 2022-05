Tchê condena juros abusivos cobrados pelos bancos em todo País

O deputado Luiz Tchê disse nesta quarta-feira (18) que em 2004 surgiram os empréstimos consignados, e ele, na época, disse que seria um assalto.

Em 2003, antes do consignado, quando saia pagamento do governo as lanchonetes, galerias ficavam lotadas.

“De cada dez famílias quase 8 estão endividados. 1.200% de juros, acabaram com a economia”, disse.

Nos Estados Unidos são 5.000 bancos e no Brasil, 5. O lucro deles é exorbitante. “Veio aqui um banco que falsificou CPFs e o Acre, o Brasil não aguentam mais”, clamou o parlamentar do PDT.

Tchê destacou o movimento apartidário que defende o povo da realidade que precisa acabar.

“Os juros abusivos é quando o banco cobrar juros maiores que o previsto para cobrir a dívida. Todos os dias as famílias são extorquidas por esses agiotas legalizados”, afirmou. Trata-se de uma petião on line para ingresso de um projeto de lei no Congresso visando o fim dos juros extorsivos.