Jenilson reproduz manifesto exigindo combate ao feminicídio no Acre

O deputado Jenilson Leite apresentou nesta quarta-feira (18) na Aleac uma preocupação acerca do indicador que considera preocupante e desafiador para a gestão pública: o Acre é uma das regiões do Brasil de maior violência e mortes de mulheres.

Leite leu um informe de organização de defesa dos direitos da mulher acerca do feminicídio no Acre. Os dados do Ministério Público mostram que já foram 4 casos em 2022 e 13, em 2021.

“Parem de matar as mulheres”, leu Jenilson na Tribuna da Aleac. O governo corta orçamento de políticas públicas de enfrentamento à violência.

O manifesto pede cumprimento integral da Lei Maria da Penha.