Inscrição no ENCCEJA 2022 abre no dia 24 de maio; veja como fazer

Saiu o edital do ENCCEJA 2022. O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos abre inscrições no próximo dia 24 de maio e terá provas aplicadas em 28 de agosto deste ano. A prova é destinada a jovens e adultos que não completaram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. O Encceja é uma chance desse público conseguir um certificado de conclusão desses níveis de escolaridade.

O exame dá a jovens e adultos a oportunidade de conseguir o diploma, mesmo sem frequentar uma instituição de ensino. O requisito básico para participar é não ter mais a idade estudantil. Com a aprovação na avaliação, ele consegue o seu diploma.

Para se inscrever no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja), é preciso fazer parte de uma das categorias:

Para tentar o certificado do ensino fundamental: ter acima de 15 anos;

Para certificação de conclusão do ensino médio: ter acima de 18 anos.

O INEP informou ainda que a emancipação legal não altera a idade mínima para a inscrição no Exame. O INEP divulgou o edital completo da nova seleção neste dia 16 de maio e as inscrições abrem no dia 24 de maio. As provas estão previstas para agosto.

Inscrições Encceja 2022

As inscrições no novo Encceja vão de 24 de maio a 04 de junho de 2022. Para quem deseja realizar a inscrição, basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: acesse o site oficial do Encceja, na plataforma Inep;

Passo 2: Na área de inscrição, informe seu CPF e sua data de nascimento;

Passo 3: Em seguida, preencha o formulário com todos os dados solicitados;

Passo 4: Você precisa de atendimento personalizado no dia da Prova? Caso a resposta seja sim, informe no formulário;

Passo 5: Informar o tipo de diploma que você deseja, ou seja, se você quer se formar no ensino fundamental ou médio.

Passo 6: Responda as questões socioeconômicas;

Passo 7: Informe um telefone e e-mail para contato;

Passo 8: Por fim, basta criar a sua senha de acesso e você já estará inscrito no Encceja. Para ter mais informações acesse o site oficial Encceja, na plataforma do INEP e clique em “Página do Participante”.

O governo divulgou ainda em seu site oficial, um guia de como fazer a inscrição e recuperar a senha para acessar o sistema do ENCCEJA.

Prova do Encceja 2022

A prova Encceja 2022 será composta por 4 provas com 30 questões cada, totalizando 120 questões objetivas, além de uma redação.

As provas são divididas entre várias áreas de conhecimento, sendo elas:

Encceja para Ensino Fundamental:

Ciências Naturais;

Língua Portuguesa;

Matemática e suas tecnologias;

Física e redação; História e Geografia.

Encceja para Ensino Médio:

Ciências Naturais;

Língua Portuguesa;

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias;

Redação;

Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Embora a prova de ensino médio e fundamental tenha 120 questões, cada uma avalia diferentes áreas de ensino, de acordo com o nível de educação das escolas públicas estaduais. Além das questões, o candidato também deverá se preparar para uma redação com o tema informado durante a prova.

As provas já têm data e estão marcadas para ocorrer no dia 28 de agosto de 2022, dividida em dois períodos do dia, o primeiro na parte da manhã, das 09 horas às 13 horas, e a segunda parte da tarde, das 15 horas e 30 minutos às 20 horas e 30 minutos.

Os municípios de aplicação serão divulgados no sistema de inscrição e no Portal do Inep, no endereço https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja.

Como consultar o local da prova

Após inscrito, basta seguir os passos abaixo para verificar o lacal exato da avaliação:

Passo 1: Acessar o site Encceja, na plataforma do INEP; ou o Gov.Br na página específica do Exame

Passo 2: Selecionar a opção “página do participante” e acesse o portal com seu CPF e senha.

Veja o calendário do Encceja 2022

É preciso estar por dentro do calendário da prova, para não perder nenhum procedimento e poder conquistar o tão sonhado diploma do ensino fundamental ou médio. Então, anota aí as principais datas do Encceja 2022:

Publicação do Edital do Encceja Nacional 2022 – 16 de maio

Inscrições do Encceja 2022 – 24/05/2022 a 04/06/2022

Divulgação do local de prova do Encceja 2022: 24 de agosto

Aplicação das provas do Encceja: 28 de agosto;

Aplicação do Encceja Exterior: 18 de setembro;

Aplicação do Encceja PPL: 11 e 12 de outubro;

Aplicação do Encceja Exterior PPL: 19 a 30 de setembro;

Divulgação do gabarito do Encceja 2022: ainda não divulgado;

Resultado do Encceja 2022: ainda não divulgado.