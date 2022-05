Fundação abre inscrições em processo seletivo para estágio obrigatório

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 2, DE 14 DE ABRIL DE 2022

A Fundação Oswaldo Cruz torna pública a abertura de processo seletivo para estágio obrigatório, em fluxo contínuo, a partir de 14 de abril de 2022.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.universidadepatativa.com.br nos períodos indicados no Anexo I do edital de abertura.

O edital completo e outras informações encontram-se disponíveis no site www.universidadepatativa.com.br.

O atendimento ao (a) candidato (a) será realizado pelo e-mail: [email protected]

ANDRÉA DA LUZ CARVALHO

Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas