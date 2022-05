O deputado Edvaldo Magalhães informou nesta quarta-feira (18) que um grupo de pais, alunos e professor da Escola Hermínio de Melo II, em Nova Aldeia, no projeto Peixoto, visita a Assembleia Legislativa para denunciar que a reforma na unidade deixou problemas sérios que prejudicam o ano letivo.

Um pregão foi realizado mas as obras seguem indefinidas. “O grupo veio pedir ajuda à Assembleia e eu tenho certeza que a Aleac não irá virar as costas”, disse.

“Até hoje a Secretaria de Educação não disponibilizou o transporte escolar. Assim, se consertar a sala de aula não começam o ano por falta de transporte”, alertou.