Série “Tecendo Memórias: lutas e saberes Huni Kuĩ” já disponível

Dirigido pela professora e indigenista acreana Dedê Maia, com apoio da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre), o primeiro vídeo “Tempos Históricos dos Huni Kuĩ” da série “Tecendo Memórias” já está disponível no canal no youtube da CPI-Acre, e mais dois – “Culinária Huni Kuĩ” e “Mulheres do Algodão” serão publicados nesta semana como parte do 12ª Abril no Acre Indígena, realizado pela parceria entre a CPI-Acre, a Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas (AMAAIAC), a Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC) e a Organização das Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (SITOAKORE).

A proposta da série audiovisual é abordar diferentes temas como territorialidade, segurança alimentar, arte, espiritualidade e escola tradicional, resgatando imagens e entrevistas produzidas por Dedê Maia quando esteve com os Huni Kuĩ do rio Jordão e do rio Humaitá, onde começou a trabalhar em 1978, também atuando como assessora da CPI-Acre.

Os vídeos são narrados por personagens relevantes do movimento indígena no Acre, mulheres e homens que trazem a memória viva dos processos históricos da conquista das terras indígenas e manutenção e fortalecimento das culturas. Entre as lideranças indígenas destacam-se Getúlio Sales, Huni Kuĩ do rio Jordão, filho de Shaneybu Sueiro Sales e Vicente Sabóia, Huni Kuĩ do rio Humaitá, ambos muito importantes na luta pela demarcação das Terras Indígenas do Kaxinawá do Rio Jordão e Kaxinawá do Rio Humaitá.

“O objetivo é levar esses pequenos vídeos para as novas gerações, porque muitos deles desconhecem fatos históricos, podem até conhecer personagens, mas não sabem das histórias. E também é um registro da memória cultural de processos como o trabalho com algodão, barro e a culinária Huni Kuĩ”, diz Dedê Maia.

Estão em etapa de produção outros vídeos que serão lançados ainda este ano, e toda série Tecendo Memórias faz parte das atividades do Projeto Aliança entre Indígenas e Extrativistas pelas Florestas do Acre, executado no âmbito do consórcio entre a CPI-Acre, SOS Amazônia e Instituto Catitu, apoiado pela Rainforest Foundation da Noruega (RFN). (Comunicação CPI-Acre)

Acesso o link para a série aqui ou no site da CPI-Acre

FICHA TÉCNICA : Tempos Históricos dos Huni Kuĩ

Roteiro: Dedê Maia

Edição de imagens: Dedê Maia

Assessoria de Produção: Isabel Aquino

Imagens de vídeo: cineasta Tião Fonseca

Fotos: Ion David e Acervo CPI-Acre

Personagens Huni Kuĩ: Getúlio Sales Huni Kuĩ e Vicente Sabóia Huni Kuĩ

Terra Indígena Kaxinawá do Rio Jordão – Acre

Narrador: Dr. Professor Joaquim Maná Huni Kuĩ

Editor: William Silva e Alexandre Morais

Participação especial: Professor Ibã Sales Huni Kuĩ

Realização: Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) e Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Amaaiac)