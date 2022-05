Zen: fogo na biblioteca é desídia e descaso do governo de Gladson Cameli

O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (17) que apresentou há semanas o requerimento de convocação de Aberson Carvalho para explicações sobre as dificuldades de iniciar o ano letivo em muitas escolas do Acre – e o parlamentar espera que seja marcada a data para que o secretário compareça.

Zen criticou a baixa convocação de mediadores da educação especializada. “A demanda é de 300 profissionais e a convocação é de menos de 100”, alertou, em tom de condenação. Ele aproveitou para listar todas as deficiências que travam o bom início do ano letivo e a retomada das aulas presenciais.

Zen quer propor anteprojeto de lei proibindo a remoção de professores temporários no interior do Acre.

“E aí para acabar, a Biblioteca da Floresta pegou fogo. Vou pedir que uma comissão de deputados visite a biblioteca porque há quatro anos está fechada”, disse, alertando que a unidade possui um dos maiores acervos sobre a Amazônia do Brasil.

“E o governo deixa pegar fogo. Não bastava fechar um equipamento cultural… é o símbolo do descaso, da desídia, de tudo o que acontece no governo do Acre no trato com a coisa pública”.