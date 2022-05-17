Saiu resultado da prova de aptidão física dos Bombeiros do Acre

Foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta terça-feira, 17, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o edital Nº 013 SEPLAG/CBMAC, que torna público o resultado preliminar da prova de aptidão física para o concurso para Aluno Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e abertura do prazo para recurso.
O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de aptidão física deve acessar o link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos, no período das 7h do dia 18 até às 14h do dia 19 de maio de 2022. O resultado do pedido de recurso será disponibilizado no mesmo endereço na aba Resultados.
Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30, horário local do Acre, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.
Veja o edital:
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNO SOLDADO
COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC
EDITAL Nº 013 SEPLAG/CBMAC, DE 16 DE MAIO DE 2022.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Acre – CBMAC, no uso das suas atribuições legais, tornam público o resultado preliminar da prova de
aptidão física e abertura do prazo para recurso, conforme Edital nº 001/2022 SEPLAG/CBMAC, de 07
de janeiro de 2022:
1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
1.1. Resultado preliminar da prova de aptidão física dos candidatos APTOS na seguinte ordem: cargo,
inscrição e nome em ordem alfabética.
ALUNO SOLDADO COMBATENTE – MASCULINO
0408515-9, ABNER MENEZES SILVA / 0410678-4, ADEILSON DO NASCIMENTO VEIGA / 0401163-5,
ADRIANO ARAUJO PEREIRA / 0406164-0, ADRIANO DA SILVA TELES / 0401008-6, ADRIANO DO
NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 0408014-9, ADRIANO NASCIMENTO LIMA (SUB JUDICE) / 0400358-
6, AGERDAN FIGUEREDO TELES / 0402439-7, AGNALDO DANTAS NETO / 0402091-0, AIRTON SILVA
OLIVEIRA / 0408376-8, ALAN CRISTIAN ALMEIDA DE ALENCAR / 0401685-8, ALAN DE SOUZA LOPES
/ 0409370-4, ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 0409082-9, ALESSANDRO ALENCAR GOMES
/ 0405233-1, ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA / 0410079-4, ALEX ALVES DA SILVEIRA (SUB
JUDICE) / 0408392-0, ALEX MATOS ALVES (SUB JUDICE) / 0410655-5, ALEXANDRE AMORIM DA
SILVA E SOUZA / 0406716-9, ALEXANDRE AUGUSTO LIMA MORORO DE OLIVEIRA / 0408275-3,
ALEXANDRE DE CARVALHO ANDRADE / 0408408-0, ALEXANDRO SANTOS DE ALENCAR / 0412477-
4, ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA / 0407411-4, ALISSON DE SOUZA SILVA / 0412453-7, ALLAN
MATHEUS SOUZA SILVA / 0407968-0, ALLAN YTHALO FERNANDES DA SILVA (SUB JUDICE) /
0410963-5, ALTEMIR NASCIMENTO MIRANDA (SUB JUDICE) / 0402751-5, AMILSON NOBRE DE
SOUZA / 0414355-8, ANDERSON AMARILHA ARAUJO / 0402182-7, ANDERSON FERREIRA DE SOUZA
/ 0405960-3, ANDERSON LIMA MANUARES / 0402749-3, ANDERSON SILVA BERNARDO / 0404360-0,
ANDIRSON CARVALHO VASCONCELOS / 0407138-7, ANDRE ANDERSON SILVA MARTINS (SUB
JUDICE) / 0410578-8, ANDRE FELIPE DA CONCEICAO / 0404288-3, ANDRE LUCAS FERREIRA PIRES
/ 0401774-9, ANDRE LUIZ DA CRUZ MAIA / 0408971-5, ANDRE LUIZ SILVA DO NASCIMENTO (SUB
JUDICE) / 0407900-0, ANDREILSON COSTA DE MELO / 0408531-0, ANDRESON SILVA CARNEIRO /
0410356-4, ANDREW MARINHO DE GOIS / 0407583-8, ANDREY FELIPE DIAS DA SILVA / 0409781-5,
ANDREY MATOS DA SILVA / 0403073-7, ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA / 0405248-0, ANTONIO
ALBERTO DE MENEZES FILHO / 0409280-5, ANTONIO DAVID SILVA MOREIRA / 0407598-6, ANTONIO
DIESLAN CASTRO DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0406628-6, ANTONIO ERICLES ABREU DA ROCHA
(SUB JUDICE) / 0404969-1, ANTONIO FABIO FEITOZA DE SOUZA / 0405135-1, ANTONIO FRANCISCO
DA SILVA LIMA / 0406943-9, ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE SOUZA / 0405723-6, ANTONIO SADINO
RIBEIRO FARIAS / 0400165-6, ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA / 0403500-3, ANTONIO
VASCONCELOS DA SILVA CHRISTIAN / 0402728-0, ANTONIO VITOR SILVA REGADAS / 0400731-0,
ANTONIO WAGNER SOUSA E SOUSA / 0402199-1, APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA / 0404945-
4, ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE / 0404284-0, ARIEL DE MELO NICACIO RODRIGUES / 0406694-
4, ARTHUR ALVES DA SILVA / 0404020-1, ARTUR DOS SANTOS LEITE / 0410463-3, AUGUSTO CESAR
DANTAS FONSECA / 0403401-5, AYALA PIMENTEL DE ARAUJO / 0405937-9, BILLY MATEUS ARAUJO
REIS / 0402004-9, BRAYAN LUKAS DE ARAUJO MESQUITA / 0412082-5, BRENDO UENDEL DA CRUZ
/ 0410651-2, BRENO MARCELINO PAIVA SILVA / 0405006-1, BRENON FELIPE DA SILVA / 0401805-2,
BRUNO DE ASSIS CONTREIRAS / 0407039-9, BRUNO HENRIQUE DA COSTA SANTOS / 0407438-6,
CAIO DO NASCIMENTO COSTA / 0406243-4, CAIO VINICIUS PRAXEDES RODRIGUES / 0405514-4,
CARLENILSON DO NASCIMENTO ANDRADE / 0410035-2, CARLOS ANDRE DA SILVA MOTA /
0410005-0, CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO / 0407865-9, CLEBER DA CONCEICAO DIAS / 0404448-7,
COSMO DA SILVA JORGE / 0414056-7, CRISTIAN DA SILVA LAMEIRA / 0404120-8, CRISTIAN FARIAS
DE SOUZA / 0406197-7, CRISTIAN SOARES DE OLIVEIRA / 0404930-6, CRISTIANO TAVARES DE
OLIVEIRA / 0400410-8, DANGELO VIEIRA DE PAULA / 0407313-4, DANIEL ANDRADE SOUSA /
0401519-3, DANIEL DE ARAUJO BARBOSA MARQUES / 0400594-5, DANIEL DIOGO DE ALMEIDA /
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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0402636-5, DANIEL FERNANDES SOUZA (SUB JUDICE) / 0402092-8, DANIEL FERREIRA DA SILVA
(SUB JUDICE) / 0402444-3, DANIEL FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO / 0405166-1, DANIEL
LINHARES CRAVEIRO / 0408122-6, DANIEL SILVA AGUIAR (SUB JUDICE) / 0403851-7, DANIEL
THIAGO PEREIRA DA SILVA / 0400217-2, DANILLO MAGALHAES ANTUNES (SUB JUDICE) / 0402759-
0, DANILO DE SOUZA LIMA / 0403569-0, DARIO CORREIA DA SILVA JUNIOR / 0404716-8, DARLAN
CASTRO DA ROCHA / 0402570-9, DAVI DE ARAUJO SOUZA / 0400263-6, DAVI OLIVEIRA HONORATO
JUNIOR / 0406816-5, DAVI SANTANA DA SILVA / 0411403-5, DAVID DE SOUZA GADELHA / 0408373-
3, DAVID SILVA LIMA / 0407609-5, DENNYS TEIXEIRA FELIX / 0406724-0, DHEFLE KAIA SOUSA
MACEDO / 0400344-6, DHEYMESON MESQUITA SOUZA / 0403522-4, DIEGO DA SILVA LIMA (SUB
JUDICE) / 0406021-0, DIENIOS TEIXEIRA DA SILVA / 0401529-0, DJALMA TELES GALDINO NETO (SUB
JUDICE) / 0409960-5, DOUGLAS GABRIEL DE ALMEIDA / 0405340-0, EBER JUNIOR DE SOUZA
ALMEIDA (SUB JUDICE) / 0407242-1, EDEN LIMA QUEIROZ (SUB JUDICE) / 0400260-1, EDGARD
AMARAL DOS SANTOS / 0402247-5, EDICLEI SALES DE SOUZA / 0400322-5, EDMILSON FERREIRA
BRAGA FILHO / 0406702-9, EDNEY TARGA INGAR JUNIOR / 0402482-6, EDUARDO DE SOUZA
GANUM / 0407692-3, EDUARDO GOES MARTINS / 0401451-0, EDUIM FABI SOUZA FERNANDES /
0403315-9, EDULIN FELIPE FARIAS PEREIRA / 0401956-3, ELIAS DA CRUZ ALVES / 0407893-4,
ELIJUNIOR PARENTE DOS SANTOS / 0409492-1, ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS /
0413786-8, ELIVELTON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0407452-1, ELUAN THALES LESSA /
0407192-1, ELUZANO ANDRE DA SILVA / 0402598-9, ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAUJO /
0401912-1, ERIC DA SILVA FRANCA / 0408597-3, ERIC IAGO DA SILVA FRANCO ROCHA (SUB
JUDICE) / 0406431-3, ERICK WILLIAN AMARAL DE ARAUJO / 0408287-7, ERIK COSTA DE SOUZA /
0408565-5, ERIK DA COSTA RIBEIRO / 0400205-9, ERISSON SILVA DAMASCENO / 0408259-1, ERLAN
DA SILVA LIMA / 0404064-3, EULLER KLAYVE DE MENDONCA DIAS / 0404556-4, EVERTON OLIVEIRA
DA SILVA / 0405133-5, EWERTON BEZERRA SILVA / 0410003-4, FABIANO DA SILVA MOREIRA /
0400107-9, FAUSTO EDUARDO ANDRADE MORAIS / 0412336-0, FELIPE DA SILVA LIMA (SUB
JUDICE) / 0407626-5, FELIPE FREITAS MAIA / 0403991-2, FELIPE LIMA DUARTE / 0408209-5, FELIPE
RIBEIRO GOMES / 0407904-3, FELIPE RICARDO LIMA / 0404770-2, FERNANDO AFONSO FERREIRA
/ 0400236-9, FERNANDO FELIPE SILVA / 0404642-0, FERNANDO RODRIGUES WALTER / 0401854-0,
FERNANDO SILVA DE BRITO / 0401662-9, FRANCE WILLIAN AVILA DO NASCIMENTO / 0406011-3,
FRANCIARLEY SILVA DE ANDRADE / 0408661-9, FRANCISCO ADVILSON DA SILVA NASCIMENTO /
0401496-0, FRANCISCO ANDRADE E SILVA NETO / 0413993-3, FRANCISCO ANDRE SANTIAGO DO
SANTOS / 0406963-3, FRANCISCO ANTONIO DO CARMO MATOS JUNIOR (SUB JUDICE) / 0402045-
6, FRANCISCO ARIVALDO MORAES DE ANDRADE JUNIOR / 0406196-9, FRANCISCO BRUNO LIMA
DA ROCHA / 0403526-7, FRANCISCO CLEBER DE ALMEIDA PONTES / 0409074-8, FRANCISCO
EDCEU DA SILVA / 0400933-9, FRANCISCO JORGE DE ARAUJO / 0400819-7, FRANCISCO ROBISSON
MARTINS FERREIRA / 0403498-8, FRANCISCO RODRIGO COUTINHO DA SILVA / 0400510-4,
FRANCISCO ROGER DA SILVA / 0402624-1, FRANCISCO SANTIAGO SIQUEIRA / 0410886-8,
FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 0408698-8, FRANK JOHNNY NOGUEIRA DA CRUZ (SUB
JUDICE) / 0405666-3, GABRIEL BASTOS NARDINO / 0406593-0, GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA /
0401711-0, GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA / 0403251-9, GABRIEL DE OLIVEIRA PERES
/ 0406697-9, GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA / 0404290-5, GABRIEL LEITAO SANTOS DE
ALMEIDA / 0406611-1, GABRIEL LUCAS CARMO DE SOUZA / 0405240-4, GABRIEL MAIA DE
ALBUQUERQUE / 0407764-4, GABRIEL NERY DE MOURA / 0401909-1, GABRIEL VITOR PINHEIRO
CORREA / 0404513-0, GEOVANE DUARTE DA COSTA / 0408421-7, GEOZADAQUE BEZERRA
OLIVEIRA / 0400249-0, GERBSON FRANCISCO NOGUEIRA MAIA / 0405417-2, GERLAN CHRISTYAN
ARAUJO DE QUEIROZ / 0400246-6, GILVAN SOUZA DE LIMA (SUB JUDICE) / 0407187-5, GIOVANNI
NASCIMENTO FREITAS / 0403932-7, GLAUCO DE HOLANDA CASTRO / 0412186-4, GREGORY LIMA
ARAUJO / 0407031-3, GUILHERME SAUER DE FARIA / 0409895-1, GUILHERME VERCOSA DE
ARAUJO / 0405361-3, GUSTAVO DA CUNHA GOMES / 0403825-8, GUSTAVO DE SOUZA MORAES /
0404630-7, GUSTAVO DOS SANTOS FRANCA / 0409284-8, GUSTAVO MAIA DINIZ / 0401974-1,
GUSTAVO PINTO DE LIMA / 0402170-3, HAROLD BRAGA AMORIM / 0414302-7, HELEANDRO
REGINALDO DE SOUZA / 0404077-5, HELIO FIESCA NETO / 0404187-9, HELIO MONTEIRO DIAS
JUNIOR / 0404622-6, HIROSHE DE SOUZA VALENTE / 0401937-7, HORACIO FARIAS DOS SANTOS /
0407177-8, HUGO KANT DE ARAUJO E ARAUJO / 0403286-1, IAGO ANDRADE COSTA / 0400729-8,
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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IAN SILVA FREITAS / 0400483-3, IGOR DE ASSIS WESEM / 0404150-0, INACY ALVES NASSERALA
PESSOA (SUB JUDICE) / 0403623-9, ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO / 0400780-8, ISMAEL PESSOA DE
ARAUJO FERREIRA / 0404573-4, ISRAEL FERREIRA BRAS / 0403207-1, ITALO KEVIN CASTRO DA
SILVA / 0406420-8, IVAL MATHEUS DE AVILAR PAMPLONA / 0402244-0, IVAN ZURIEL LOPES DE
FARAH (SUB JUDICE) / 0402129-0, JADISON DE SOUZA DAVILA / 0402499-0, JADSON DOS SANTOS
SILVA / 0409909-5, JAISSON DOS SANTOS FREIRE / 0406100-4, JAMERSON LEITE DA ROCHA
JUNIOR / 0405594-2, JAMERSON SOUZA / 0407608-7, JANDERSON FERREIRA DE SOUZA / 0409330-
5, JANDERSON FERREIRA OSORIO / 0405105-0, JANDERSON NERI CORREIA / 0404181-0,
JANDERSON QUEIROZ ARAUJO / 0406744-4, JANILSON DA SILVA CORDEIRO / 0400545-7,
JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA DINIZ / 0408368-7, JERBESSON MOURA DE SOUZA / 0401382-4,
JESSICLEY DA SILVA BARROZO / 0402501-6, JHONATAN DIAS CAVALCANTE / 0401400-6, JOAB
LOPES ARAUJO / 0402124-0, JOABE FREITAS DO NASCIMENTO / 0406022-9, JOAO CARLOS LIMA
DA SILVA / 0404847-4, JOAO LOURENCO DE SOUZA GADELHA / 0402846-5, JOAO PAULO
CAVALCANTE DE SA / 0406776-2, JOAO PAULO FIRMINO DE LIMA / 0400283-0, JOAO PAULO SALES
DA SILVA / 0409701-7, JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA / 0400391-8, JOAO VICTOR DE SOUZA
CAIXTO / 0400739-5, JOAO VICTOR RIBEIRO MORAES / 0406069-5, JOAO VICTOR RODRIGUES
DANTAS / 0411484-1, JOAO VICTOR SILVA / 0409471-9, JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA (SUB
JUDICE) / 0403205-5, JOAO WILKER RODRIGUES DE SOUSA / 0404088-0, JOAQUIM ALVES
BANDEIRA NETO / 0402546-6, JOAQUIM LIMA DA SILVA / 0404286-7, JODIEL AGUIAR DO
NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0407123-9, JONARIO BENEVIDE GONCALVES / 0404559-9, JONAS DA
SILVA LIMA / 0408150-1, JONAS DE SOUZA NOBREGA / 0403040-0, JONATAN COSTA SOUZA /
0408555-8, JONATAS DOS SANTOS FONSECA / 0400517-1, JONATHAS DO CARMO NERY / 0401648-
3, JONATI ALMEIDA FARIAS / 0401861-3, JORDAN MELO DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0407231-6,
JORDES SOUZA DA SILVA / 0408705-4, JORLAN SAVIO COSTA DE SOUZA / 0406073-3, JOSE
AELSON DA SILVA MELO / 0405080-0, JOSE DEJAVAN DA COSTA PAIVA / 0407794-6, JOSE DION
SANTOS COSTA / 0407321-5, JOSE HENRIQUE MONTEIRO PIMENTA / 0407814-4, JOSE ISRAEL DA
SILVA ALBUQUERQUE / 0403854-1, JOSE LAUAN ABREU DE OLIVEIRA / 0412777-3, JOSE MARCIO
DE CARVALHO LIMA / 0408926-0, JOSE RONIERE ARAUJO DE SOUZA / 0401866-4, JOSE WELLYTON
QUEIROZ SANTIAGO / 0407604-4, JOSIEL DE LIMA CAVALCANTE / 0410038-7, JUDSON GOMES DA
COSTA / 0404251-4, JULIANO DO NASCIMENTO CASSIANO JUNIOR / 0405655-8, JULIANO
GONCALVES FREIRE / 0401227-5, JULIO CESAR ALBUQUERQUE DA SILVA / 0404228-0, JULIO
FELIPE ARAUJO DE FREITAS / 0406757-6, KAUENDRE MENDES COSTA / 0410588-5, KENNEDY
EMANUEL SAMPAIO DA SILVA / 0410883-3, KLISMHAM WALACE SILVA DE OLIVEIRA / 0402893-7,
KYLDERY HECTOR SILVA DE OLIVEIRA / 0403134-2, LAMARK DE SOUZA PEREIRA / 0400631-3,
LAZARO ANTONIO GUIMARAES VIEIRA / 0409171-0, LEANDRO PINHO DA SILVA / 0405424-5,
LEANDRO SANTOS DA SILVA / 0404128-3, LEANDRO SILVA DE SOUZA / 0410654-7, LEANDRO
SOUZA DO VALE / 0405031-2, LEONARDO ARAUJO CUNHA / 0405970-0, LEONARDO CORDEIRO
TERAMOTO / 0405550-0, LESSANDRO LIMA E LIMA / 0406427-5, LINEKER LAUDRUP DOS SANTOS /
0405394-0, LINO SILVA NOGUEIRA / 0401777-3, LUAND GADELHA LIMA / 0407193-0, LUBONY
WESLLEY BARBOSA FERREIRA / 0408689-9, LUCAS CABRAL DE ALENCAR SOUSA / 0413216-5,
LUCAS DE ARAUJO MAGALHAES / 0405483-0, LUCAS DE FIGUEIREDO E SILVA / 0402225-4, LUCAS
DE JESUS VIANA CARNEIRO (SUB JUDICE) / 0406911-0, LUCAS EDUARDO SANTOS GUERRA /
0405577-2, LUCAS MENDES DE LIMA / 0407055-0, LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA / 0405243-9, LUCAS
RAMON CRUZ BARROS / 0401953-9, LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 0408402-0, LUCAS SANTOS
DE SOUZA / 0404769-9, LUCICLENIO DA COSTA FONTENELE / 0403225-0, LUIS FILIPE MENDONCA
PINHEIRO DE ALMEIDA / 0406714-2, LUIS GUSTAVO SAMPAIO OLIVEIRA / 0400993-2, LUIS
GUSTAVO SILVA DANTAS / 0403550-0, LUIZ CARLOS PAZA JUNIOR / 0404824-5, LUIZ FERNANDO
VASCONCELOS DE ARAUJO / 0404812-1, LUIZ GUILHERME BEZERRA MAIA / 0407806-3, LUIZ
HENRIQUE SOUZA DA SILVA / 0400782-4, MACKS CORREA DO NASCIMENTO / 0404323-5, MADSON
MOTA DA COSTA / 0411613-5, MAIRO DO CARMO DA SILVA / 0402547-4, MARCELO ALEXANDRE
BRANDAO TIBURCIO / 0400557-0, MARCELO BRILHANTE DE ARAUJO LIMA / 0407320-7, MARCELO
DA SILVA LIMA / 0403161-0, MARCELO DA SILVA SOUZA / 0403446-5, MARCELO DO NASCIMENTO
MONTEIRO / 0403590-9, MARCELO VASCONCELOS DA SILVA (SUB JUDICE) / 0408166-8, MARCIO
FELIPE COSTA E SILVA / 0404568-8, MARCIO RIBEIRO HIERT DA CRUZ / 0401512-6, MARCIO
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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ROBERTO SILVA GOMES / 0400761-1, MARCOS ALISSON DA SILVA LIMA / 0400562-7, MARCOS
ANTONIO SANTOS / 0402400-1, MARCOS DA SILVA MELO / 0409276-7, MARCOS JUNIOR SILVA E
SILVA / 0400134-6, MARCUS VENICIUS DA SILVA NOLASCO / 0403267-5, MARCUS VINICIUS LIRA
PADILLA / 0404703-6, MARDSON TAVARES DA SILVA / 0406853-0, MATEUS BATISTA BEZERRA /
0403666-2, MATEUS DE OLIVEIRA GOMES / 0400496-5, MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES /
0401894-0, MATEUS FERREIRA OLIVEIRA / 0407475-0, MATHEUS BEDIN FERREIRA / 0407780-6,
MATHEUS DA SILVA BANDEIRA / 0402210-6, MATHEUS DA SILVA SOUZA (SUB JUDICE) / 0405962-
0, MATHEUS DE MESSIAS SAID / 0409651-7, MATHEUS FERNANDES DA COSTA SILVA / 0408412-8,
MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA / 0407025-9, MATHEUS FREITAS DE MELO (SUB JUDICE) /
0401794-3, MATHEUS OASKES BASTOS / 0409256-2, MATHEUS RIBEIRO LIMA / 0404577-7,
MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA / 0400145-1, MAX JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA /
0401663-7, MAYCON CONCEICAO DOS SANTOS / 0404079-1, MAYCON DOUGLAS FALCAO VIEIRA /
0406556-5, MAYCON MIRANDA DE LIMA / 0400464-7, MICHAEL DOUGLAS SOUSA FERNANDES /
0401539-8, MIGUEL CORDEIRO DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0409169-8, MILTON ARAUJO FERREIRA
DA SILVA / 0407539-0, MIQUEIAS CARNEIRO DE MOURA / 0414166-0, MIZAEL FERREIRA DA SILVA
/ 0401431-6, MOESIO GURGEL DA SILVA / 0401308-5, NATANAEL MELO ROLIM / 0402493-1, NATHAN
SILVA DOS SANTOS / 0405765-1, NAYSSON CASTRO SOUZA / 0408006-8, NICKSON DAVID DE
FREITAS DA ROCHA / 0401403-0, NOAH GABRIEL DANTAS DA SILVA / 0410021-2, OSIEL MACEDO
TEIXEIRA / 0400952-5, OZIEL MUNIZ CONDE JUNIOR (SUB JUDICE) / 0407210-3, PABLO FARHAT /
0408600-7, PABLO UILIANS SILVA DE OLIVEIRA / 0410894-9, PATRIK ANDERSSON SOUZA DA
COSTA / 0406327-9, PAULO DA SILVA ROCHA JUNIOR / 0402279-3, PAULO HENRIQUE BRAGA
LOPES / 0400206-7, PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA / 0408143-9, PAULO MARTINS DIAS /
0400735-2, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE LIMA (SUB JUDICE) / 0405686-8, PEDRO HENRIQUE
DO VALLE COSTA / 0406988-9, PEDRO LIRA SANDRA DE VASCONCELOS / 0406773-8, RAFAEL
CARVALHO DANTAS / 0409145-0, RAFAEL DANTAS PADRAO / 0400309-8, RAFAEL MENESES DA
SILVA / 0400607-0, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA / 0400905-3, RAIMUNDO DA SILVA BENTO (SUB
JUDICE) / 0402527-0, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA NETO / 0408100-5, RAINNER DOS SANTOS
CARVALHO / 0405436-9, RAISAN LUCAS SOUZA DE LIMA / 0407715-6, RAMON DA SILVA MONTEIRO
/ 0402204-1, RAMON DE SOUZA SILVA / 0408799-2, RAMON SILVA DE LIMA / 0408577-9, RANDSON
DA SILVA COSTA / 0402135-5, RENA MENDONCA GALVAO / 0400271-7, RENAN DA SILVA DE
OLIVEIRA / 0401493-6, RENAN PEREIRA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0412334-4, RENATO COSTA DE
ALMEIDA / 0406096-2, RICARDO VIICIUS DE FARIAS LOPES / 0400959-2, RIKELMIN MUNIZ DA SILVA
/ 0400601-1, RILLY FERREIRA GOMES (SUB JUDICE) / 0406121-7, RODRIGO BARBOSA DAS NEVES
/ 0406920-0, RODRIGO DA COSTA BEIRUTH / 0410404-8, RODRIGO DA SILVA LIMA / 0405579-9,
RODRIGO NERI MOURA DE OLIVEIRA / 0404734-6, ROGERIO NUNES FERREIRA / 0402746-9,
ROMARIO BEZERRA VENANCIO / 0400193-1, RONAN DE OLIVEIRA ABDALLAH / 0407770-9,
RONILSON DA SILVA LIMA / 0411843-0, RUAN HUMBERTO DE FREITAS DANTAS / 0407813-6, RUAN
VICTOR NASCIMENTO BATALHA / 0411995-9, RUIBERTO JUNIOR SOARES DO CARMO / 0402740-0,
RUILAN DE OLIVEIRA ABDALLAH / 0407711-3, SALOMAO CAMPOS DE SOUZA / 0406153-5, SAMUEL
ATAN LIMA FERNANDES / 0404608-0, SANDESSON SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0401835-4,
SANDSON SOUZA MOURA / 0408566-3, SAVIO DE MELO ANDRADE / 0414398-1, SAVIO SANTOS DA
SILVA / 0409726-2, SAYMO HENRIQUE NASCIMENTO GARCIA / 0405157-2, SIDNEY CARNEIRO DE
LIMA JUNIOR / 0408258-3, SILAS BARBERA FILHO / 0406408-9, TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA /
0401313-1, TALISSON SANTANA ALVES JANUARIO / 0407141-7, TALYSON DA SILVA NOGUEIRA /
0407903-5, TANDA DO CARMO DE SOUZA / 0405890-9, TEYLON HANDEL MARTINS DA SILVA /
0406423-2, THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA / 0403063-0, THARRIGAN BARCIO LIMA (SUB
JUDICE) / 0407461-0, THARSOS MOTA D AVILA / 0409326-7, THIAGO CASTRO SAAB / 0400182-6,
THIAGO LIMA DOS SANTOS / 0408699-6, THIAGO RICARDO SOUSA GOMES / 0407597-8, THIAGO
SANTANA DA SILVA / 0401338-7, THIAGO SIQUEIRA DA CUNHA / 0403196-2, TIAGO ARAGAO DE
MENESES / 0404705-2, TIAGO DO NASCIMENTO DE ASSIS / 0408436-5, TIAGO FELIPE FIGUEIREDO
DE SOUZA / 0400622-4, UALESSON MOURA SILVA / 0405964-6, UEVERTON OLIVEIRA DE ANDRADE
/ 0400539-2, UILLIS DOUGLAS DE SOUZA SILVA / 0409292-9, VALBER SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
/ 0406349-0, VALDEIR SOUZA COSTA / 0410633-4, VANDERLEI FREITAS VALENTE JUNIOR / 0401136-
8, VICTOR AFONSO SANTANA DA COSTA / 0410688-1, VIKTOR DA SILVA CAVALCANTE / 0405798-8,
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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VINICIUS ALVES CASTRO / 0402783-3, WALISSON IRIS DA SILVA / 0400350-0, WANDERSON
FITTIPALDY DE OLIVEIRA / 0406924-2, WENDERSON DE LIMA SAGE / 0409451-4, WERLEN
FERREIRA DA SILVA / 0400587-2, WESDRES MAIA FERNANDES / 0408527-2, WESLEY CAMILO LIMA
/ 0407499-8, WEVERTON SAULO RIBEIRO DOS SANTOS / 0409193-0, WILK EMANUEL SILVA DOS
SANTOS (SUB JUDICE) / 0401102-3, WILLISMAR DE OLIVEIRA CORDEIRO / 0405535-7, WILY
ANDERSON DO NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0408226-5, YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ /
0405994-8, YAN SARAIVA DE PAIVA.
ALUNO SOLDADO COMBATENTE – FEMININO
0406900-5, ADRIANA DA SILVA CHAVES / 0403169-5, ADRIANA DA SILVA MORAIS / 0400577-5,
AEOLANE COELHO SOUSA / 0401410-3, ALCIONE NASCIMENTO DA SILVA / 0404938-1, ALDINEIA
DA SILVA NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0411925-8, ALEKCHANDRA KAROLLYNNA NUNES DE LIMA
CAMELI / 0401886-9, ALEXIA DE ANDRADE SILVA / 0409410-7, ALINE MANOELA ROCHA DE MOURA
(SUB JUDICE) / 0400441-8, ALINE RAYCA MOURA LIMA (SUB JUDICE) / 0404502-5, AMANDA DE
OLIVEIRA SILVA (SUB JUDICE) / 0406896-3, ANA CAROLAINE COSTA ALVES / 0404445-2, ANA
CAROLINE ALVES DE BARROS / 0404185-2, ANA CAROLYNNA (SUB JUDICE) / 0404491-6, ANA
PETTA SILVA MENDONCA / 0407351-7, ANDRESSA DE CASTRO SOUZA / 0404839-3, BARBARA DE
SOUZA FERREIRA / 0404993-4, BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU (SUB JUDICE) / 0400164-
8, BEATRIZ SILVA NASCIMENTO / 0401196-1, BRIGIDA FIRMO BEZERRA / 0411919-3, BRUNA
CANDIDO DE LIRA / 0402240-8, BRUNA COSTA DE ASSIS / 0410049-2, BRUNA ELISA DE FARIAS
RODRIGUES / 0403501-1, BRUNA MOURA OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0402554-7, CARMEM JULIA
MARQUES / 0401150-3, CAROLINE DA SILVA FERRON / 0407363-0, CAUANE DA SILVA LEBRE /
0402241-6, CICERA SAMPAIO DA SILVA / 0405068-1, CINDY LEAL LIMA / 0409118-3, CLAUDIANE
SILVA LIMA QUEIROZ / 0405930-1, CRISTIANE BEZERRA DA SILVA LOPES / 0405672-8, CRISTIANE
RODRIGUES DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0401488-0, DAIANA OLIVEIRA SARAIVA / 0406615-4,
DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA / 0403911-4, DAYANNE CRISTINE CACAU DE ARAUJO / 0400475-
2, DEBORA LIMA DE SOUZA / 0406807-6, DIELE NAYARA DE LIMA SILVA / 0401131-7, EDLA CIANE
CARNEIRO DE LIMA MARTINS / 0406876-9, ELISGARDENE ARAUJO DE SOUZA FURTADO (SUB
JUDICE) / 0410054-9, ENMELIN SILVA SANTOS / 0407477-7, ESTEFANIA DA SILVA REBELO /
0406377-5, EVANILCE DA SILVA TEIXEIRA (SUB JUDICE) / 0410046-8, EVELY MONIQUE FLORES
XAVIER / 0409017-9, FERNANDA ARAUJO DE REZENDE / 0408453-5, FRANCISCA FREITAS DOS
SANTOS / 0401109-0, GABRIELLA SANTOS DE SOUZA / 0408306-7, GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS
SANTOS / 0400482-5, GLEIDIANE MESQUITA SILVA / 0404483-5, GLESIA BEZERRA DOS SANTOS /
0400580-5, HADASSA RAISSA VITOR DA SILVA / 0408916-2, HELEN CRISTINA DA SILVA MENEZES /
0407448-3, HELEN DE OLIVEIRA COSTA / 0404723-0, HELOIZE THAINA BRITO DA SILVA (SUB
JUDICE) / 0404788-5, IRACY MONT ALVERNE XAVIER DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0404627-7, ISIS
MENEZES DE CARVALHO / 0400627-5, IZABEL OLIVEIRA DO REGO / 0406971-4, IZABELE DA SILVA
DOS SANTOS (SUB JUDICE) / 0409607-0, JAILDA DOS SANTOS FREITAS / 0407316-9, JAINA
OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO / 0402529-6, JENIFER NATHANNA MARCELINO DE MOURA / 0408749-6,
JESSICA COSTA MARTINS / 0406509-3, JESSICA PRISCILA VILLAROUCA DE ARAUJO / 0403237-3,
JOANNE THYLLARA SANTANA TURI DA SILVA (SUB JUDICE) / 0400387-0, JULIA COSTA DE SOUZA
/ 0404003-1, JULIANA SILVA RODRIGUES / 0401670-0, KATRINE DA SILVA SOUZA / 0405106-8, KEILA
BEZERRA DA COSTA / 0402232-7, KEILA ROBERTA SOUZA DA SILVA / 0400728-0, LAELIA
FERNANDES DA SILVA / 0401101-5, LARISSA ALMEIDA SILVA / 0405578-0, LARISSA PAULA DE MELO
LIMA / 0401749-8, LETICIA SILVA BANDEIRA / 0405086-0, LORENA OLIVEIRA DA SILVA / 0402090-1,
LUANA NOGUEIRA SAMPAIO / 0406511-5, LUANA PENHA BRAGA PASSO / 0400651-8, LUCICLEIA
RAILENE ASSIS DE MATOS / 0407675-3, LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA / 0408973-1, MAISA
DO CARMO DA SILVA / 0408263-0, MARCELLA LIRA FRANCA / 0410231-2, MARGARETH SHIRLEY DE
SOUZA TORRES / 0401273-9, MARIA CELESTE DA COSTA DINIZ / 0406658-8, MARIA DAS GRACAS
BARRETO COELHO / 0400741-7, MARIA DE FATIMA SILVA MADEIRO (SUB JUDICE) / 0407487-4,
MARIA EDUARDA COSTA SILVA / 0404380-4, MARIA LEONIZA DA SILVA E SILVA CHAVES / 0403889-
4, MARIA REGINA MOREIRA DA SILVA / 0404602-1, MARIA TEREZINHA CAVALCANTE / 0407801-2,
MAURA BIANCA BARBARY DE DEUS / 0404216-6, MICAELLI THAIS DE OLIVEIRA MENDONCA /
0401910-5, MILENA LIMA DA COSTA / 0406324-4, MIRLA DE SOUSA SILVEIRA / 0402220-3, NAIARA
DOS SANTOS OLIVEIRA / 0404497-5, PAMELA LIMA DA CRUZ / 0410693-8, PATRICIA NEGREIROS
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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DE ALBUQUERQUE (SUB JUDICE) / 0403924-6, PATRICIA SILVA DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0401815-
0, PRISCILA DE MESQUITA LIMA / 0406641-3, PRISCILA FERREIRA PIRES / 0404438-0, RANNE KELLY
BARBOZA DA SILVA / 0404027-9, RAQUEL BENEVENUTO DA SILVA LIMA / 0402778-7, RAQUEL
SANTANA DA SILVA / 0404594-7, RAYANE CASIMIRO ROSAS / 0404889-0, RAYANNE FALCAO DOS
SANTOS / 0408244-3, RAYLANE DIAS DA SILVA / 0401202-0, RAYNE DA SILVA LUNA / 0401762-5,
RENATA FRANCA REZENDE / 0408513-2, ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS / 0405278-1, SANGELA
PEREIRA RODRIGUES / 0405356-7, SARA BEATRIZ ARAUJO LOPES / 0401540-1, SHERYENE
MONTEIRO DE LIMA / 0400251-2, SILMARA SILVA DE PAULA / 0406048-2, SILVANA DA SILVA COSTA
/ 0405148-3, STEPHANIE MATOS DE SOUZA / 0412038-8, TAIANE DIOGENES DE CARVALHO /
0407309-6, TAINARA DA COSTA DOS SANTOS (SUB JUDICE) / 0404129-1, TAUANA FORTUNA DE
OLIVEIRA / 0400341-1, THAIS RIBEIRO DAMASCENO ROCHA / 0401586-0, THAMYRES SOUZA DA
SILVA / 0400579-1, THAYS SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0406193-4, THIALISSA EVELY DA SILVA
(SUB JUDICE) / 0404273-5, THYERLLE SIQUEIRA DA COSTA / 0401002-7, VALERIA ALVES DE
OLIVEIRA / 0408816-6, VALERIA AMARO LIMA PIMENTA (SUB JUDICE) / 0404935-7, VANESSA
MOURA LIMA MURAD / 0404022-8, VITORIA SAIURY DE ALENCAR MARUI (SUB JUDICE) / 0411040-
4, WEULA PAULA MELLO DA SILVA.
2. DOS RECURSOS
2.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de aptidão física no período
das 7h do dia 18 até às 14h do dia 19 de maio de 2022, por meio de link disponibilizado no endereço
eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.
2.2. O resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar da prova de aptidão física, será
divulgado no site do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº
001/2022 – SEPLAG/CBMAC de 07 de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados.
3.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de
Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às
15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.
3.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC.
Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Charles da Silva Santos
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar