Saiu resultado da prova de aptidão física dos Bombeiros do Acre

Foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta terça-feira, 17, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o edital Nº 013 SEPLAG/CBMAC, que torna público o resultado preliminar da prova de aptidão física para o concurso para Aluno Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e abertura do prazo para recurso.

O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de aptidão física deve acessar o link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos, no período das 7h do dia 18 até às 14h do dia 19 de maio de 2022. O resultado do pedido de recurso será disponibilizado no mesmo endereço na aba Resultados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30, horário local do Acre, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Veja o edital:

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNO SOLDADO

COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC

EDITAL Nº 013 SEPLAG/CBMAC, DE 16 DE MAIO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado

do Acre – CBMAC, no uso das suas atribuições legais, tornam público o resultado preliminar da prova de

aptidão física e abertura do prazo para recurso, conforme Edital nº 001/2022 SEPLAG/CBMAC, de 07

de janeiro de 2022:

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

1.1. Resultado preliminar da prova de aptidão física dos candidatos APTOS na seguinte ordem: cargo,

inscrição e nome em ordem alfabética.

ALUNO SOLDADO COMBATENTE – MASCULINO

0408515-9, ABNER MENEZES SILVA / 0410678-4, ADEILSON DO NASCIMENTO VEIGA / 0401163-5,

ADRIANO ARAUJO PEREIRA / 0406164-0, ADRIANO DA SILVA TELES / 0401008-6, ADRIANO DO

NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 0408014-9, ADRIANO NASCIMENTO LIMA (SUB JUDICE) / 0400358-

6, AGERDAN FIGUEREDO TELES / 0402439-7, AGNALDO DANTAS NETO / 0402091-0, AIRTON SILVA

OLIVEIRA / 0408376-8, ALAN CRISTIAN ALMEIDA DE ALENCAR / 0401685-8, ALAN DE SOUZA LOPES

/ 0409370-4, ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 0409082-9, ALESSANDRO ALENCAR GOMES

/ 0405233-1, ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA / 0410079-4, ALEX ALVES DA SILVEIRA (SUB

JUDICE) / 0408392-0, ALEX MATOS ALVES (SUB JUDICE) / 0410655-5, ALEXANDRE AMORIM DA

SILVA E SOUZA / 0406716-9, ALEXANDRE AUGUSTO LIMA MORORO DE OLIVEIRA / 0408275-3,

ALEXANDRE DE CARVALHO ANDRADE / 0408408-0, ALEXANDRO SANTOS DE ALENCAR / 0412477-

4, ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA / 0407411-4, ALISSON DE SOUZA SILVA / 0412453-7, ALLAN

MATHEUS SOUZA SILVA / 0407968-0, ALLAN YTHALO FERNANDES DA SILVA (SUB JUDICE) /

0410963-5, ALTEMIR NASCIMENTO MIRANDA (SUB JUDICE) / 0402751-5, AMILSON NOBRE DE

SOUZA / 0414355-8, ANDERSON AMARILHA ARAUJO / 0402182-7, ANDERSON FERREIRA DE SOUZA

/ 0405960-3, ANDERSON LIMA MANUARES / 0402749-3, ANDERSON SILVA BERNARDO / 0404360-0,

ANDIRSON CARVALHO VASCONCELOS / 0407138-7, ANDRE ANDERSON SILVA MARTINS (SUB

JUDICE) / 0410578-8, ANDRE FELIPE DA CONCEICAO / 0404288-3, ANDRE LUCAS FERREIRA PIRES

/ 0401774-9, ANDRE LUIZ DA CRUZ MAIA / 0408971-5, ANDRE LUIZ SILVA DO NASCIMENTO (SUB

JUDICE) / 0407900-0, ANDREILSON COSTA DE MELO / 0408531-0, ANDRESON SILVA CARNEIRO /

0410356-4, ANDREW MARINHO DE GOIS / 0407583-8, ANDREY FELIPE DIAS DA SILVA / 0409781-5,

ANDREY MATOS DA SILVA / 0403073-7, ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA / 0405248-0, ANTONIO

ALBERTO DE MENEZES FILHO / 0409280-5, ANTONIO DAVID SILVA MOREIRA / 0407598-6, ANTONIO

DIESLAN CASTRO DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0406628-6, ANTONIO ERICLES ABREU DA ROCHA

(SUB JUDICE) / 0404969-1, ANTONIO FABIO FEITOZA DE SOUZA / 0405135-1, ANTONIO FRANCISCO

DA SILVA LIMA / 0406943-9, ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE SOUZA / 0405723-6, ANTONIO SADINO

RIBEIRO FARIAS / 0400165-6, ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA / 0403500-3, ANTONIO

VASCONCELOS DA SILVA CHRISTIAN / 0402728-0, ANTONIO VITOR SILVA REGADAS / 0400731-0,

ANTONIO WAGNER SOUSA E SOUSA / 0402199-1, APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA / 0404945-

4, ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE / 0404284-0, ARIEL DE MELO NICACIO RODRIGUES / 0406694-

4, ARTHUR ALVES DA SILVA / 0404020-1, ARTUR DOS SANTOS LEITE / 0410463-3, AUGUSTO CESAR

DANTAS FONSECA / 0403401-5, AYALA PIMENTEL DE ARAUJO / 0405937-9, BILLY MATEUS ARAUJO

REIS / 0402004-9, BRAYAN LUKAS DE ARAUJO MESQUITA / 0412082-5, BRENDO UENDEL DA CRUZ

/ 0410651-2, BRENO MARCELINO PAIVA SILVA / 0405006-1, BRENON FELIPE DA SILVA / 0401805-2,

BRUNO DE ASSIS CONTREIRAS / 0407039-9, BRUNO HENRIQUE DA COSTA SANTOS / 0407438-6,

CAIO DO NASCIMENTO COSTA / 0406243-4, CAIO VINICIUS PRAXEDES RODRIGUES / 0405514-4,

CARLENILSON DO NASCIMENTO ANDRADE / 0410035-2, CARLOS ANDRE DA SILVA MOTA /

0410005-0, CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO / 0407865-9, CLEBER DA CONCEICAO DIAS / 0404448-7,

COSMO DA SILVA JORGE / 0414056-7, CRISTIAN DA SILVA LAMEIRA / 0404120-8, CRISTIAN FARIAS

DE SOUZA / 0406197-7, CRISTIAN SOARES DE OLIVEIRA / 0404930-6, CRISTIANO TAVARES DE

OLIVEIRA / 0400410-8, DANGELO VIEIRA DE PAULA / 0407313-4, DANIEL ANDRADE SOUSA /

0401519-3, DANIEL DE ARAUJO BARBOSA MARQUES / 0400594-5, DANIEL DIOGO DE ALMEIDA /

0402636-5, DANIEL FERNANDES SOUZA (SUB JUDICE) / 0402092-8, DANIEL FERREIRA DA SILVA

(SUB JUDICE) / 0402444-3, DANIEL FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO / 0405166-1, DANIEL

LINHARES CRAVEIRO / 0408122-6, DANIEL SILVA AGUIAR (SUB JUDICE) / 0403851-7, DANIEL

THIAGO PEREIRA DA SILVA / 0400217-2, DANILLO MAGALHAES ANTUNES (SUB JUDICE) / 0402759-

0, DANILO DE SOUZA LIMA / 0403569-0, DARIO CORREIA DA SILVA JUNIOR / 0404716-8, DARLAN

CASTRO DA ROCHA / 0402570-9, DAVI DE ARAUJO SOUZA / 0400263-6, DAVI OLIVEIRA HONORATO

JUNIOR / 0406816-5, DAVI SANTANA DA SILVA / 0411403-5, DAVID DE SOUZA GADELHA / 0408373-

3, DAVID SILVA LIMA / 0407609-5, DENNYS TEIXEIRA FELIX / 0406724-0, DHEFLE KAIA SOUSA

MACEDO / 0400344-6, DHEYMESON MESQUITA SOUZA / 0403522-4, DIEGO DA SILVA LIMA (SUB

JUDICE) / 0406021-0, DIENIOS TEIXEIRA DA SILVA / 0401529-0, DJALMA TELES GALDINO NETO (SUB

JUDICE) / 0409960-5, DOUGLAS GABRIEL DE ALMEIDA / 0405340-0, EBER JUNIOR DE SOUZA

ALMEIDA (SUB JUDICE) / 0407242-1, EDEN LIMA QUEIROZ (SUB JUDICE) / 0400260-1, EDGARD

AMARAL DOS SANTOS / 0402247-5, EDICLEI SALES DE SOUZA / 0400322-5, EDMILSON FERREIRA

BRAGA FILHO / 0406702-9, EDNEY TARGA INGAR JUNIOR / 0402482-6, EDUARDO DE SOUZA

GANUM / 0407692-3, EDUARDO GOES MARTINS / 0401451-0, EDUIM FABI SOUZA FERNANDES /

0403315-9, EDULIN FELIPE FARIAS PEREIRA / 0401956-3, ELIAS DA CRUZ ALVES / 0407893-4,

ELIJUNIOR PARENTE DOS SANTOS / 0409492-1, ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS /

0413786-8, ELIVELTON SILVA DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0407452-1, ELUAN THALES LESSA /

0407192-1, ELUZANO ANDRE DA SILVA / 0402598-9, ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAUJO /

0401912-1, ERIC DA SILVA FRANCA / 0408597-3, ERIC IAGO DA SILVA FRANCO ROCHA (SUB

JUDICE) / 0406431-3, ERICK WILLIAN AMARAL DE ARAUJO / 0408287-7, ERIK COSTA DE SOUZA /

0408565-5, ERIK DA COSTA RIBEIRO / 0400205-9, ERISSON SILVA DAMASCENO / 0408259-1, ERLAN

DA SILVA LIMA / 0404064-3, EULLER KLAYVE DE MENDONCA DIAS / 0404556-4, EVERTON OLIVEIRA

DA SILVA / 0405133-5, EWERTON BEZERRA SILVA / 0410003-4, FABIANO DA SILVA MOREIRA /

0400107-9, FAUSTO EDUARDO ANDRADE MORAIS / 0412336-0, FELIPE DA SILVA LIMA (SUB

JUDICE) / 0407626-5, FELIPE FREITAS MAIA / 0403991-2, FELIPE LIMA DUARTE / 0408209-5, FELIPE

RIBEIRO GOMES / 0407904-3, FELIPE RICARDO LIMA / 0404770-2, FERNANDO AFONSO FERREIRA

/ 0400236-9, FERNANDO FELIPE SILVA / 0404642-0, FERNANDO RODRIGUES WALTER / 0401854-0,

FERNANDO SILVA DE BRITO / 0401662-9, FRANCE WILLIAN AVILA DO NASCIMENTO / 0406011-3,

FRANCIARLEY SILVA DE ANDRADE / 0408661-9, FRANCISCO ADVILSON DA SILVA NASCIMENTO /

0401496-0, FRANCISCO ANDRADE E SILVA NETO / 0413993-3, FRANCISCO ANDRE SANTIAGO DO

SANTOS / 0406963-3, FRANCISCO ANTONIO DO CARMO MATOS JUNIOR (SUB JUDICE) / 0402045-

6, FRANCISCO ARIVALDO MORAES DE ANDRADE JUNIOR / 0406196-9, FRANCISCO BRUNO LIMA

DA ROCHA / 0403526-7, FRANCISCO CLEBER DE ALMEIDA PONTES / 0409074-8, FRANCISCO

EDCEU DA SILVA / 0400933-9, FRANCISCO JORGE DE ARAUJO / 0400819-7, FRANCISCO ROBISSON

MARTINS FERREIRA / 0403498-8, FRANCISCO RODRIGO COUTINHO DA SILVA / 0400510-4,

FRANCISCO ROGER DA SILVA / 0402624-1, FRANCISCO SANTIAGO SIQUEIRA / 0410886-8,

FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 0408698-8, FRANK JOHNNY NOGUEIRA DA CRUZ (SUB

JUDICE) / 0405666-3, GABRIEL BASTOS NARDINO / 0406593-0, GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA /

0401711-0, GABRIEL DA CUNHA JORGE RIGONATO LIMA / 0403251-9, GABRIEL DE OLIVEIRA PERES

/ 0406697-9, GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA / 0404290-5, GABRIEL LEITAO SANTOS DE

ALMEIDA / 0406611-1, GABRIEL LUCAS CARMO DE SOUZA / 0405240-4, GABRIEL MAIA DE

ALBUQUERQUE / 0407764-4, GABRIEL NERY DE MOURA / 0401909-1, GABRIEL VITOR PINHEIRO

CORREA / 0404513-0, GEOVANE DUARTE DA COSTA / 0408421-7, GEOZADAQUE BEZERRA

OLIVEIRA / 0400249-0, GERBSON FRANCISCO NOGUEIRA MAIA / 0405417-2, GERLAN CHRISTYAN

ARAUJO DE QUEIROZ / 0400246-6, GILVAN SOUZA DE LIMA (SUB JUDICE) / 0407187-5, GIOVANNI

NASCIMENTO FREITAS / 0403932-7, GLAUCO DE HOLANDA CASTRO / 0412186-4, GREGORY LIMA

ARAUJO / 0407031-3, GUILHERME SAUER DE FARIA / 0409895-1, GUILHERME VERCOSA DE

ARAUJO / 0405361-3, GUSTAVO DA CUNHA GOMES / 0403825-8, GUSTAVO DE SOUZA MORAES /

0404630-7, GUSTAVO DOS SANTOS FRANCA / 0409284-8, GUSTAVO MAIA DINIZ / 0401974-1,

GUSTAVO PINTO DE LIMA / 0402170-3, HAROLD BRAGA AMORIM / 0414302-7, HELEANDRO

REGINALDO DE SOUZA / 0404077-5, HELIO FIESCA NETO / 0404187-9, HELIO MONTEIRO DIAS

JUNIOR / 0404622-6, HIROSHE DE SOUZA VALENTE / 0401937-7, HORACIO FARIAS DOS SANTOS /

0407177-8, HUGO KANT DE ARAUJO E ARAUJO / 0403286-1, IAGO ANDRADE COSTA / 0400729-8,

IAN SILVA FREITAS / 0400483-3, IGOR DE ASSIS WESEM / 0404150-0, INACY ALVES NASSERALA

PESSOA (SUB JUDICE) / 0403623-9, ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO / 0400780-8, ISMAEL PESSOA DE

ARAUJO FERREIRA / 0404573-4, ISRAEL FERREIRA BRAS / 0403207-1, ITALO KEVIN CASTRO DA

SILVA / 0406420-8, IVAL MATHEUS DE AVILAR PAMPLONA / 0402244-0, IVAN ZURIEL LOPES DE

FARAH (SUB JUDICE) / 0402129-0, JADISON DE SOUZA DAVILA / 0402499-0, JADSON DOS SANTOS

SILVA / 0409909-5, JAISSON DOS SANTOS FREIRE / 0406100-4, JAMERSON LEITE DA ROCHA

JUNIOR / 0405594-2, JAMERSON SOUZA / 0407608-7, JANDERSON FERREIRA DE SOUZA / 0409330-

5, JANDERSON FERREIRA OSORIO / 0405105-0, JANDERSON NERI CORREIA / 0404181-0,

JANDERSON QUEIROZ ARAUJO / 0406744-4, JANILSON DA SILVA CORDEIRO / 0400545-7,

JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA DINIZ / 0408368-7, JERBESSON MOURA DE SOUZA / 0401382-4,

JESSICLEY DA SILVA BARROZO / 0402501-6, JHONATAN DIAS CAVALCANTE / 0401400-6, JOAB

LOPES ARAUJO / 0402124-0, JOABE FREITAS DO NASCIMENTO / 0406022-9, JOAO CARLOS LIMA

DA SILVA / 0404847-4, JOAO LOURENCO DE SOUZA GADELHA / 0402846-5, JOAO PAULO

CAVALCANTE DE SA / 0406776-2, JOAO PAULO FIRMINO DE LIMA / 0400283-0, JOAO PAULO SALES

DA SILVA / 0409701-7, JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA / 0400391-8, JOAO VICTOR DE SOUZA

CAIXTO / 0400739-5, JOAO VICTOR RIBEIRO MORAES / 0406069-5, JOAO VICTOR RODRIGUES

DANTAS / 0411484-1, JOAO VICTOR SILVA / 0409471-9, JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA (SUB

JUDICE) / 0403205-5, JOAO WILKER RODRIGUES DE SOUSA / 0404088-0, JOAQUIM ALVES

BANDEIRA NETO / 0402546-6, JOAQUIM LIMA DA SILVA / 0404286-7, JODIEL AGUIAR DO

NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0407123-9, JONARIO BENEVIDE GONCALVES / 0404559-9, JONAS DA

SILVA LIMA / 0408150-1, JONAS DE SOUZA NOBREGA / 0403040-0, JONATAN COSTA SOUZA /

0408555-8, JONATAS DOS SANTOS FONSECA / 0400517-1, JONATHAS DO CARMO NERY / 0401648-

3, JONATI ALMEIDA FARIAS / 0401861-3, JORDAN MELO DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0407231-6,

JORDES SOUZA DA SILVA / 0408705-4, JORLAN SAVIO COSTA DE SOUZA / 0406073-3, JOSE

AELSON DA SILVA MELO / 0405080-0, JOSE DEJAVAN DA COSTA PAIVA / 0407794-6, JOSE DION

SANTOS COSTA / 0407321-5, JOSE HENRIQUE MONTEIRO PIMENTA / 0407814-4, JOSE ISRAEL DA

SILVA ALBUQUERQUE / 0403854-1, JOSE LAUAN ABREU DE OLIVEIRA / 0412777-3, JOSE MARCIO

DE CARVALHO LIMA / 0408926-0, JOSE RONIERE ARAUJO DE SOUZA / 0401866-4, JOSE WELLYTON

QUEIROZ SANTIAGO / 0407604-4, JOSIEL DE LIMA CAVALCANTE / 0410038-7, JUDSON GOMES DA

COSTA / 0404251-4, JULIANO DO NASCIMENTO CASSIANO JUNIOR / 0405655-8, JULIANO

GONCALVES FREIRE / 0401227-5, JULIO CESAR ALBUQUERQUE DA SILVA / 0404228-0, JULIO

FELIPE ARAUJO DE FREITAS / 0406757-6, KAUENDRE MENDES COSTA / 0410588-5, KENNEDY

EMANUEL SAMPAIO DA SILVA / 0410883-3, KLISMHAM WALACE SILVA DE OLIVEIRA / 0402893-7,

KYLDERY HECTOR SILVA DE OLIVEIRA / 0403134-2, LAMARK DE SOUZA PEREIRA / 0400631-3,

LAZARO ANTONIO GUIMARAES VIEIRA / 0409171-0, LEANDRO PINHO DA SILVA / 0405424-5,

LEANDRO SANTOS DA SILVA / 0404128-3, LEANDRO SILVA DE SOUZA / 0410654-7, LEANDRO

SOUZA DO VALE / 0405031-2, LEONARDO ARAUJO CUNHA / 0405970-0, LEONARDO CORDEIRO

TERAMOTO / 0405550-0, LESSANDRO LIMA E LIMA / 0406427-5, LINEKER LAUDRUP DOS SANTOS /

0405394-0, LINO SILVA NOGUEIRA / 0401777-3, LUAND GADELHA LIMA / 0407193-0, LUBONY

WESLLEY BARBOSA FERREIRA / 0408689-9, LUCAS CABRAL DE ALENCAR SOUSA / 0413216-5,

LUCAS DE ARAUJO MAGALHAES / 0405483-0, LUCAS DE FIGUEIREDO E SILVA / 0402225-4, LUCAS

DE JESUS VIANA CARNEIRO (SUB JUDICE) / 0406911-0, LUCAS EDUARDO SANTOS GUERRA /

0405577-2, LUCAS MENDES DE LIMA / 0407055-0, LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA / 0405243-9, LUCAS

RAMON CRUZ BARROS / 0401953-9, LUCAS RODRIGUES DA COSTA / 0408402-0, LUCAS SANTOS

DE SOUZA / 0404769-9, LUCICLENIO DA COSTA FONTENELE / 0403225-0, LUIS FILIPE MENDONCA

PINHEIRO DE ALMEIDA / 0406714-2, LUIS GUSTAVO SAMPAIO OLIVEIRA / 0400993-2, LUIS

GUSTAVO SILVA DANTAS / 0403550-0, LUIZ CARLOS PAZA JUNIOR / 0404824-5, LUIZ FERNANDO

VASCONCELOS DE ARAUJO / 0404812-1, LUIZ GUILHERME BEZERRA MAIA / 0407806-3, LUIZ

HENRIQUE SOUZA DA SILVA / 0400782-4, MACKS CORREA DO NASCIMENTO / 0404323-5, MADSON

MOTA DA COSTA / 0411613-5, MAIRO DO CARMO DA SILVA / 0402547-4, MARCELO ALEXANDRE

BRANDAO TIBURCIO / 0400557-0, MARCELO BRILHANTE DE ARAUJO LIMA / 0407320-7, MARCELO

DA SILVA LIMA / 0403161-0, MARCELO DA SILVA SOUZA / 0403446-5, MARCELO DO NASCIMENTO

MONTEIRO / 0403590-9, MARCELO VASCONCELOS DA SILVA (SUB JUDICE) / 0408166-8, MARCIO

FELIPE COSTA E SILVA / 0404568-8, MARCIO RIBEIRO HIERT DA CRUZ / 0401512-6, MARCIO

ROBERTO SILVA GOMES / 0400761-1, MARCOS ALISSON DA SILVA LIMA / 0400562-7, MARCOS

ANTONIO SANTOS / 0402400-1, MARCOS DA SILVA MELO / 0409276-7, MARCOS JUNIOR SILVA E

SILVA / 0400134-6, MARCUS VENICIUS DA SILVA NOLASCO / 0403267-5, MARCUS VINICIUS LIRA

PADILLA / 0404703-6, MARDSON TAVARES DA SILVA / 0406853-0, MATEUS BATISTA BEZERRA /

0403666-2, MATEUS DE OLIVEIRA GOMES / 0400496-5, MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES /

0401894-0, MATEUS FERREIRA OLIVEIRA / 0407475-0, MATHEUS BEDIN FERREIRA / 0407780-6,

MATHEUS DA SILVA BANDEIRA / 0402210-6, MATHEUS DA SILVA SOUZA (SUB JUDICE) / 0405962-

0, MATHEUS DE MESSIAS SAID / 0409651-7, MATHEUS FERNANDES DA COSTA SILVA / 0408412-8,

MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA / 0407025-9, MATHEUS FREITAS DE MELO (SUB JUDICE) /

0401794-3, MATHEUS OASKES BASTOS / 0409256-2, MATHEUS RIBEIRO LIMA / 0404577-7,

MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA / 0400145-1, MAX JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA /

0401663-7, MAYCON CONCEICAO DOS SANTOS / 0404079-1, MAYCON DOUGLAS FALCAO VIEIRA /

0406556-5, MAYCON MIRANDA DE LIMA / 0400464-7, MICHAEL DOUGLAS SOUSA FERNANDES /

0401539-8, MIGUEL CORDEIRO DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0409169-8, MILTON ARAUJO FERREIRA

DA SILVA / 0407539-0, MIQUEIAS CARNEIRO DE MOURA / 0414166-0, MIZAEL FERREIRA DA SILVA

/ 0401431-6, MOESIO GURGEL DA SILVA / 0401308-5, NATANAEL MELO ROLIM / 0402493-1, NATHAN

SILVA DOS SANTOS / 0405765-1, NAYSSON CASTRO SOUZA / 0408006-8, NICKSON DAVID DE

FREITAS DA ROCHA / 0401403-0, NOAH GABRIEL DANTAS DA SILVA / 0410021-2, OSIEL MACEDO

TEIXEIRA / 0400952-5, OZIEL MUNIZ CONDE JUNIOR (SUB JUDICE) / 0407210-3, PABLO FARHAT /

0408600-7, PABLO UILIANS SILVA DE OLIVEIRA / 0410894-9, PATRIK ANDERSSON SOUZA DA

COSTA / 0406327-9, PAULO DA SILVA ROCHA JUNIOR / 0402279-3, PAULO HENRIQUE BRAGA

LOPES / 0400206-7, PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA / 0408143-9, PAULO MARTINS DIAS /

0400735-2, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE LIMA (SUB JUDICE) / 0405686-8, PEDRO HENRIQUE

DO VALLE COSTA / 0406988-9, PEDRO LIRA SANDRA DE VASCONCELOS / 0406773-8, RAFAEL

CARVALHO DANTAS / 0409145-0, RAFAEL DANTAS PADRAO / 0400309-8, RAFAEL MENESES DA

SILVA / 0400607-0, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA / 0400905-3, RAIMUNDO DA SILVA BENTO (SUB

JUDICE) / 0402527-0, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA NETO / 0408100-5, RAINNER DOS SANTOS

CARVALHO / 0405436-9, RAISAN LUCAS SOUZA DE LIMA / 0407715-6, RAMON DA SILVA MONTEIRO

/ 0402204-1, RAMON DE SOUZA SILVA / 0408799-2, RAMON SILVA DE LIMA / 0408577-9, RANDSON

DA SILVA COSTA / 0402135-5, RENA MENDONCA GALVAO / 0400271-7, RENAN DA SILVA DE

OLIVEIRA / 0401493-6, RENAN PEREIRA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0412334-4, RENATO COSTA DE

ALMEIDA / 0406096-2, RICARDO VIICIUS DE FARIAS LOPES / 0400959-2, RIKELMIN MUNIZ DA SILVA

/ 0400601-1, RILLY FERREIRA GOMES (SUB JUDICE) / 0406121-7, RODRIGO BARBOSA DAS NEVES

/ 0406920-0, RODRIGO DA COSTA BEIRUTH / 0410404-8, RODRIGO DA SILVA LIMA / 0405579-9,

RODRIGO NERI MOURA DE OLIVEIRA / 0404734-6, ROGERIO NUNES FERREIRA / 0402746-9,

ROMARIO BEZERRA VENANCIO / 0400193-1, RONAN DE OLIVEIRA ABDALLAH / 0407770-9,

RONILSON DA SILVA LIMA / 0411843-0, RUAN HUMBERTO DE FREITAS DANTAS / 0407813-6, RUAN

VICTOR NASCIMENTO BATALHA / 0411995-9, RUIBERTO JUNIOR SOARES DO CARMO / 0402740-0,

RUILAN DE OLIVEIRA ABDALLAH / 0407711-3, SALOMAO CAMPOS DE SOUZA / 0406153-5, SAMUEL

ATAN LIMA FERNANDES / 0404608-0, SANDESSON SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0401835-4,

SANDSON SOUZA MOURA / 0408566-3, SAVIO DE MELO ANDRADE / 0414398-1, SAVIO SANTOS DA

SILVA / 0409726-2, SAYMO HENRIQUE NASCIMENTO GARCIA / 0405157-2, SIDNEY CARNEIRO DE

LIMA JUNIOR / 0408258-3, SILAS BARBERA FILHO / 0406408-9, TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA /

0401313-1, TALISSON SANTANA ALVES JANUARIO / 0407141-7, TALYSON DA SILVA NOGUEIRA /

0407903-5, TANDA DO CARMO DE SOUZA / 0405890-9, TEYLON HANDEL MARTINS DA SILVA /

0406423-2, THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA / 0403063-0, THARRIGAN BARCIO LIMA (SUB

JUDICE) / 0407461-0, THARSOS MOTA D AVILA / 0409326-7, THIAGO CASTRO SAAB / 0400182-6,

THIAGO LIMA DOS SANTOS / 0408699-6, THIAGO RICARDO SOUSA GOMES / 0407597-8, THIAGO

SANTANA DA SILVA / 0401338-7, THIAGO SIQUEIRA DA CUNHA / 0403196-2, TIAGO ARAGAO DE

MENESES / 0404705-2, TIAGO DO NASCIMENTO DE ASSIS / 0408436-5, TIAGO FELIPE FIGUEIREDO

DE SOUZA / 0400622-4, UALESSON MOURA SILVA / 0405964-6, UEVERTON OLIVEIRA DE ANDRADE

/ 0400539-2, UILLIS DOUGLAS DE SOUZA SILVA / 0409292-9, VALBER SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

/ 0406349-0, VALDEIR SOUZA COSTA / 0410633-4, VANDERLEI FREITAS VALENTE JUNIOR / 0401136-

8, VICTOR AFONSO SANTANA DA COSTA / 0410688-1, VIKTOR DA SILVA CAVALCANTE / 0405798-8,

VINICIUS ALVES CASTRO / 0402783-3, WALISSON IRIS DA SILVA / 0400350-0, WANDERSON

FITTIPALDY DE OLIVEIRA / 0406924-2, WENDERSON DE LIMA SAGE / 0409451-4, WERLEN

FERREIRA DA SILVA / 0400587-2, WESDRES MAIA FERNANDES / 0408527-2, WESLEY CAMILO LIMA

/ 0407499-8, WEVERTON SAULO RIBEIRO DOS SANTOS / 0409193-0, WILK EMANUEL SILVA DOS

SANTOS (SUB JUDICE) / 0401102-3, WILLISMAR DE OLIVEIRA CORDEIRO / 0405535-7, WILY

ANDERSON DO NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0408226-5, YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ /

0405994-8, YAN SARAIVA DE PAIVA.

ALUNO SOLDADO COMBATENTE – FEMININO

0406900-5, ADRIANA DA SILVA CHAVES / 0403169-5, ADRIANA DA SILVA MORAIS / 0400577-5,

AEOLANE COELHO SOUSA / 0401410-3, ALCIONE NASCIMENTO DA SILVA / 0404938-1, ALDINEIA

DA SILVA NASCIMENTO (SUB JUDICE) / 0411925-8, ALEKCHANDRA KAROLLYNNA NUNES DE LIMA

CAMELI / 0401886-9, ALEXIA DE ANDRADE SILVA / 0409410-7, ALINE MANOELA ROCHA DE MOURA

(SUB JUDICE) / 0400441-8, ALINE RAYCA MOURA LIMA (SUB JUDICE) / 0404502-5, AMANDA DE

OLIVEIRA SILVA (SUB JUDICE) / 0406896-3, ANA CAROLAINE COSTA ALVES / 0404445-2, ANA

CAROLINE ALVES DE BARROS / 0404185-2, ANA CAROLYNNA (SUB JUDICE) / 0404491-6, ANA

PETTA SILVA MENDONCA / 0407351-7, ANDRESSA DE CASTRO SOUZA / 0404839-3, BARBARA DE

SOUZA FERREIRA / 0404993-4, BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU (SUB JUDICE) / 0400164-

8, BEATRIZ SILVA NASCIMENTO / 0401196-1, BRIGIDA FIRMO BEZERRA / 0411919-3, BRUNA

CANDIDO DE LIRA / 0402240-8, BRUNA COSTA DE ASSIS / 0410049-2, BRUNA ELISA DE FARIAS

RODRIGUES / 0403501-1, BRUNA MOURA OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0402554-7, CARMEM JULIA

MARQUES / 0401150-3, CAROLINE DA SILVA FERRON / 0407363-0, CAUANE DA SILVA LEBRE /

0402241-6, CICERA SAMPAIO DA SILVA / 0405068-1, CINDY LEAL LIMA / 0409118-3, CLAUDIANE

SILVA LIMA QUEIROZ / 0405930-1, CRISTIANE BEZERRA DA SILVA LOPES / 0405672-8, CRISTIANE

RODRIGUES DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0401488-0, DAIANA OLIVEIRA SARAIVA / 0406615-4,

DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA / 0403911-4, DAYANNE CRISTINE CACAU DE ARAUJO / 0400475-

2, DEBORA LIMA DE SOUZA / 0406807-6, DIELE NAYARA DE LIMA SILVA / 0401131-7, EDLA CIANE

CARNEIRO DE LIMA MARTINS / 0406876-9, ELISGARDENE ARAUJO DE SOUZA FURTADO (SUB

JUDICE) / 0410054-9, ENMELIN SILVA SANTOS / 0407477-7, ESTEFANIA DA SILVA REBELO /

0406377-5, EVANILCE DA SILVA TEIXEIRA (SUB JUDICE) / 0410046-8, EVELY MONIQUE FLORES

XAVIER / 0409017-9, FERNANDA ARAUJO DE REZENDE / 0408453-5, FRANCISCA FREITAS DOS

SANTOS / 0401109-0, GABRIELLA SANTOS DE SOUZA / 0408306-7, GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS

SANTOS / 0400482-5, GLEIDIANE MESQUITA SILVA / 0404483-5, GLESIA BEZERRA DOS SANTOS /

0400580-5, HADASSA RAISSA VITOR DA SILVA / 0408916-2, HELEN CRISTINA DA SILVA MENEZES /

0407448-3, HELEN DE OLIVEIRA COSTA / 0404723-0, HELOIZE THAINA BRITO DA SILVA (SUB

JUDICE) / 0404788-5, IRACY MONT ALVERNE XAVIER DE OLIVEIRA (SUB JUDICE) / 0404627-7, ISIS

MENEZES DE CARVALHO / 0400627-5, IZABEL OLIVEIRA DO REGO / 0406971-4, IZABELE DA SILVA

DOS SANTOS (SUB JUDICE) / 0409607-0, JAILDA DOS SANTOS FREITAS / 0407316-9, JAINA

OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO / 0402529-6, JENIFER NATHANNA MARCELINO DE MOURA / 0408749-6,

JESSICA COSTA MARTINS / 0406509-3, JESSICA PRISCILA VILLAROUCA DE ARAUJO / 0403237-3,

JOANNE THYLLARA SANTANA TURI DA SILVA (SUB JUDICE) / 0400387-0, JULIA COSTA DE SOUZA

/ 0404003-1, JULIANA SILVA RODRIGUES / 0401670-0, KATRINE DA SILVA SOUZA / 0405106-8, KEILA

BEZERRA DA COSTA / 0402232-7, KEILA ROBERTA SOUZA DA SILVA / 0400728-0, LAELIA

FERNANDES DA SILVA / 0401101-5, LARISSA ALMEIDA SILVA / 0405578-0, LARISSA PAULA DE MELO

LIMA / 0401749-8, LETICIA SILVA BANDEIRA / 0405086-0, LORENA OLIVEIRA DA SILVA / 0402090-1,

LUANA NOGUEIRA SAMPAIO / 0406511-5, LUANA PENHA BRAGA PASSO / 0400651-8, LUCICLEIA

RAILENE ASSIS DE MATOS / 0407675-3, LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA / 0408973-1, MAISA

DO CARMO DA SILVA / 0408263-0, MARCELLA LIRA FRANCA / 0410231-2, MARGARETH SHIRLEY DE

SOUZA TORRES / 0401273-9, MARIA CELESTE DA COSTA DINIZ / 0406658-8, MARIA DAS GRACAS

BARRETO COELHO / 0400741-7, MARIA DE FATIMA SILVA MADEIRO (SUB JUDICE) / 0407487-4,

MARIA EDUARDA COSTA SILVA / 0404380-4, MARIA LEONIZA DA SILVA E SILVA CHAVES / 0403889-

4, MARIA REGINA MOREIRA DA SILVA / 0404602-1, MARIA TEREZINHA CAVALCANTE / 0407801-2,

MAURA BIANCA BARBARY DE DEUS / 0404216-6, MICAELLI THAIS DE OLIVEIRA MENDONCA /

0401910-5, MILENA LIMA DA COSTA / 0406324-4, MIRLA DE SOUSA SILVEIRA / 0402220-3, NAIARA

DOS SANTOS OLIVEIRA / 0404497-5, PAMELA LIMA DA CRUZ / 0410693-8, PATRICIA NEGREIROS

DE ALBUQUERQUE (SUB JUDICE) / 0403924-6, PATRICIA SILVA DE SOUZA (SUB JUDICE) / 0401815-

0, PRISCILA DE MESQUITA LIMA / 0406641-3, PRISCILA FERREIRA PIRES / 0404438-0, RANNE KELLY

BARBOZA DA SILVA / 0404027-9, RAQUEL BENEVENUTO DA SILVA LIMA / 0402778-7, RAQUEL

SANTANA DA SILVA / 0404594-7, RAYANE CASIMIRO ROSAS / 0404889-0, RAYANNE FALCAO DOS

SANTOS / 0408244-3, RAYLANE DIAS DA SILVA / 0401202-0, RAYNE DA SILVA LUNA / 0401762-5,

RENATA FRANCA REZENDE / 0408513-2, ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS / 0405278-1, SANGELA

PEREIRA RODRIGUES / 0405356-7, SARA BEATRIZ ARAUJO LOPES / 0401540-1, SHERYENE

MONTEIRO DE LIMA / 0400251-2, SILMARA SILVA DE PAULA / 0406048-2, SILVANA DA SILVA COSTA

/ 0405148-3, STEPHANIE MATOS DE SOUZA / 0412038-8, TAIANE DIOGENES DE CARVALHO /

0407309-6, TAINARA DA COSTA DOS SANTOS (SUB JUDICE) / 0404129-1, TAUANA FORTUNA DE

OLIVEIRA / 0400341-1, THAIS RIBEIRO DAMASCENO ROCHA / 0401586-0, THAMYRES SOUZA DA

SILVA / 0400579-1, THAYS SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE) / 0406193-4, THIALISSA EVELY DA SILVA

(SUB JUDICE) / 0404273-5, THYERLLE SIQUEIRA DA COSTA / 0401002-7, VALERIA ALVES DE

OLIVEIRA / 0408816-6, VALERIA AMARO LIMA PIMENTA (SUB JUDICE) / 0404935-7, VANESSA

MOURA LIMA MURAD / 0404022-8, VITORIA SAIURY DE ALENCAR MARUI (SUB JUDICE) / 0411040-

4, WEULA PAULA MELLO DA SILVA.

2. DOS RECURSOS

2.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de aptidão física no período

das 7h do dia 18 até às 14h do dia 19 de maio de 2022, por meio de link disponibilizado no endereço

eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”.

2.2. O resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar da prova de aptidão física, será

divulgado no site do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº

001/2022 – SEPLAG/CBMAC de 07 de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados.

3.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de

Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às

15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

3.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Ricardo Brandão dos Santos

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Charles da Silva Santos

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar