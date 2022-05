Delegacia de Flagrantes é reinaugurada com novo foco de segurança

Uma das mais importantes referências na área da Segurança Pública, a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, foi reinaugurada pelo governo do Acre, nesta segunda-feira, 16. O prédio passou por ampla reforma, ganhou nova identidade visual e se destaca, principalmente, pelo fortalecimento do atendimento humanizado.

Destaque para a criação da sala especializada em atendimento às mulheres vítimas de violência. O principal objetivo é oferecer um espaço de acolhimento digno, sem qualquer tipo de contato com os agressores. A revitalização contemplou ainda a instalação do parlatório, que possibilitará melhor comunicação entre os infratores e seus advogados.

Outra novidade é a sala da advocacia. O local de uso exclusivo dos profissionais de defesa era uma antiga reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC).

A gestão de Gladson Cameli tem sido marcada pelo zelo e cuidado com o patrimônio público estadual.​ Na Segurança Pública, diversos prédios foram recuperados, proporcionando melhoria nos serviços oferecidos à população e mais condições de trabalho aos servidores.

“Assumimos o governo com a missão de revitalizar tudo aquilo que estava deteriorado. Com muito trabalho, avançamos muito. Esta é mais uma delegacia que reformamos e entregamos para a sociedade. Sabemos dos desafios, mas a Segurança Pública melhorou muito nos últimos anos”, frisou Gladson Cameli.

Situada na Rua Omar Sabino, no bairro Estação Experimental, a Defla funciona 24 horas e é responsável por 70% dos boletins de ocorrência registrados na capital acreana.

Delegacia de Flagrantes é responsável por 70% dos boletins de ocorrência registrados em Rio Branco. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“A Delegacia de Flagrantes merece atenção especial por sua importância. Tenho certeza que estes investimentos refletirão em melhores condições de trabalho aos delegados, policiais e servidores. Consequentemente, a população é a principal beneficiada”, expôs José Henrique Maciel, delegado-geral da Polícia Civil.

Segundo o delegado Emylson Farias, coordenador da Delegacia de Flagrantes, o atendimento estará disponível ao público a partir desta terça-feira, 17. “Todas as ocorrências em flagrantes e demais serviços passam a ser oferecidos, em sua totalidade, aqui em nosso prédio, na Estação Experimental”, afirmou.

A solenidade foi prestigiada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, pela secretária adjunta de Justiça e Segurança Pública, Márdhia El-Shawwa; pelo subcomandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias; pelo presidente do Instituto Socioeducativo, Mário César Freitas; pelo deputado federal Alan Rick e pelos deputados estaduais José Bestene e Pedro Longo, entre outras autoridades.