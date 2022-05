Rodrigues Alves: parceria leva operação tapa-buraco às ruas da cidade

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem realizado serviços de tapa-buraco nas ruas de Rodrigues Alves

“Estamos trabalhando pela população e pelo melhoramento das vias”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

As equipes do Deracre e da prefeitura trabalham em conjunto para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Têm sido realizados serviços de manutenção das ruas, com pavimentação asfáltica e serviço de tapa-buraco, além do serviço de limpeza pública.

A manutenção das vias visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas. O prefeito Jailson Amorim acompanhou o serviço, conversou com os trabalhadores e a população.

“Estamos aproveitando o verão para fazer o serviço de tapa-buraco das ruas, realizar a pavimentação asfáltica, e melhorar cada vez mais as ruas de Rodrigues Alves. Também quero agradecer ao governo do Estado pela parceria dessa ação na nossa cidade”, disse o gestor.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.