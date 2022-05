Friagem: MP abre Campanha do Agasalho para moradores de rua no Acre

O Ministério do Público Estadual iniciou nesta segunda-feira (16) a Campanha do Agasalho, que visa receber doação de cobertores, roupas e agasalhos novos ou usados em bom estado para distribuição a moradores de rua no Acre.

“Com a queda da temperatura no Acre, lançamos mais uma edição da Campanha do Agasalho para atender pessoas em situação de rua”, anuncia o MP.

Para contribuir basta levar a doação até a sede do MPAC, na Rua Marechal Deodoro, 472, no Centro de Rio Branco, das 8h às 18h, na recepção ou guarita do prédio.

A previsão é que as temperaturas caiam muito nas próximas horas em todo o Estado do Acre, sendo que podem chegar a 10 graus em algumas regiões em determinados horários, o que afeta muito uma parte da população, mais drasticamente os sem-teto.