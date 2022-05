O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e seu Serviço de Dermatologia, com o objetivo de realizar o cadastro de pacientes, solicita o comparecimento de todos as pessoas diagnosticados com a doença de Jorge Lobo, nos locais e data abaixo relacionados.

Municípios

Centro de Saúde Élson Damasceno (Júlio)

Sena Madureira – 17 e 18/05/2022

Hospital Geral de Feijó (Lucimar)

Feijó – 19/05/2022

Posto Maria da Luz (Santos)

Tarauacá20/05/2022

Hospital Dermatológico (Paulo).

Cruzeiro do Sul -. 23/05/2022

Secretaria Municipal de Saúde (João)

Xapuri-25/05/2022

Posto de Saúde Tufi Mizael Saad (Felicia e Manoel)

Brasileia e Epitaciolândia 26/05/2022

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância (Marilete)

Porto Acre – 27/05/2022

Secretaria Municipal de saúde (Gercilene)

Acrelândia-30/05/2022

Centro de Saúde Dolores da Silva (Núbia)

Plácido de Castro – 31/05/2022