O edital do concurso do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre. Publicado pelo Instituto Quadrix, prevê que o concurso tem 5 vagas efetivas e outras 45 vagas para cadastro reserva em cargos de Agente Administrativo e Contador para lotação no município de Rio Branco. As inscrições estiveram abertas até o dia 25 de abril.

As provas objetivas serão realizadas no dia 22 de maio no município de Rio Branco, no turno da tarde, sendo os locais e horários divulgados no dia 17 de maio. Haverá ainda avaliação de títulos para função de Contador (doutorado, mestrado ou pós-graduação especialização lato sensu).

O gabarito provisório sairá no dia 23 de maio e o gabarito definitivo em 13 de junho pelo site www.quadrix.org.br.

Para tentar o cargo de Agente Administrativo, o candidato teve de provar ter curso de nível médio. O salário é de R$ 1.360,80 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já o cargo de Contador exige curso superior em ciências contábeis e registro ativo e regular no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A remuneração será de R$ 3.000,00 por carga horária semanal de 40 horas.

O CRC AC oferece ainda aos candidatos admitidos, os seguintes benefícios:

Vale-refeição no valor de R$ 649,06 por mês; Plano de cargos e salários; Vale-transporte, conforme legislação.

Acompanhe no link abaixo:

http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/em-andamento/crcac_2021.aspx