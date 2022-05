Mais uma vez, a Embrapa estará presente na maior feira agropecuária da Região Norte, a Rondônia Rural Show, de 23 a 28 de maio, no município de Ji-Paraná. O público que passar pela vitrine e estande institucional poderá conhecer diversas soluções tecnológicas entre mais de 60 cultivares, aplicativos digitais, publicações e ações de pesquisa para melhorar o trabalho e a vida de mulheres e homens no campo.

Para a 9ª edição do evento, é esperada a visita de mais de 150 mil pessoas e a movimentação de R$ 1 bilhão em volume de negócios. “A feira vem ano a ano ganhando magnitude e isso traz cada vez mais visibilidade à Empresa. Em 2022, temos tecnologias para o pequeno produtor, como o pré-lançamento da cultivar de mandioca BRS 1668. Também apresentaremos a forrageira BRS Integra, que tem elevado potencial para incorporação nos sistemas de produção de grãos desenvolvidos no Estado. Além da nova geração de inoculantes lançados pela Embrapa em parceria com a iniciativa privada, com elevado potencial de inovação agropecuária”, destaca o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Rondônia, Davi de Oliveira.

Os visitantes da Vitrine Tecnológica da Embrapa conhecerão em primeira mão a BRS 1668. A cultivar de mandioca é fruto de pesquisa da Unidade e busca atender uma das cadeias produtivas mais importantes para a agricultura familiar rondoniense. A cultivar tem como características principais a precocidade, o cozimento rápido e o sabor diferenciado. Em fase de registro, estará disponível no mercado em 2023.

Vitrine Tecnológica da Embrapa

Para este ano, mais de 60 cultivares de plantas desenvolvidas pela Embrapa e recomendadas para a região serão apresentadas na Vitrine Tecnológica. No local, os visitantes conhecerão cultivares de soja, arroz, feijão-caupi, feijão-guandu, gergelim, milho, sorgo, algodão, girassol, forrageiras, bananeiras, açaí, mandioca e clonais de café.

BRS Integra: lançada esse ano, é a única cultivar da espécie forrageira Urochloa ruziziensis (syn. Brachiaria ruziziensis) desenvolvida para as condições de clima e solo brasileiros. Ideal para formação de palhada em sistemas de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Em relação à cultivar tradicional, apresenta maior produção de massa seca de forragem total e de folhas no outono e inverno, produzindo mais forragem na época seca.

BRS A502: cultivar de arroz de terras altas, lançada em 2020. Apresenta tolerância ao acamamento, alta estabilidade de rendimento de grãos inteiros, potencial produtivo e excelente qualidade industrial e culinária. É uma ótima opção para sistemas de produção de grãos e de renovação de pastagens. Tem chamado a atenção em cultivos em diversos estados do Brasil e demonstrado um ótimo desempenho também em Rondônia.

BRS Mandobi: primeira cultivar de amendoim forrageiro (Arachis pintoi) propagada por sementes. Oferece excelente capacidade de consorciação com gramíneas, elevado vigor e produtividade de forragem de alta qualidade. É bem consumida pelo gado, o que melhora a qualidade da dieta animal devido ao seu elevado teor de proteína e alta digestibilidade. É indicada tanto para formação de pastos novos em consórcio com gramíneas, quanto para plantio em pastagens já estabelecidas.

Duas cultivares de soja transgênicas e uma convencional, em fase de lançamento, também serão apresentadas na Rondônia Rural Show. A cultivar BRS 7482 RR é resistente ao glifosato, tem crescimento indeterminado e ciclo precoce. A cultivar BRS 7981 IPRO possui resistência a lagartas. Já a cultivar BRS 7781 é uma opção aos produtores que desejam plantar material não transgênico, uma parceria com o Instituto Soja Livre.

Agricultura digital

A Embrapa desenvolve aplicativos digitais que facilitam a tomada de decisão dos produtores rurais e que permitem aumentar a eficiência produtiva. Parte desses aplicativos serão apresentados durante a feira.

Arbopasto: auxilia o produtor a escolher as espécies de árvores mais adequadas à cada pastagem. Nele, são disponibilizadas informações de 51 espécies arbóreas nativas da Amazônia Ocidental, de forma rápida e intuitiva.

+Leite: realiza o diagnóstico produtivo da fazenda leiteira de forma rápida, simples e intuitiva. Com o uso do aplicativo, em apenas uma visita, é possível ao técnico avaliar todas as vacas do rebanho e obter o diagnóstico zootécnico.

Roda da Reprodução: auxilia no gerenciamento de rebanhos leiteiros. A ferramenta permite acompanhar o crescimento e o peso das novilhas e bezerras e monitorar de maneira simples os estágios produtivos e reprodutivos das vacas.

Zarc – Plantio Certo: por meio da disponibilização das informações oficiais do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), ajuda produtores e agentes da cadeia do agronegócio. Permite que o usuário receba a indicação das diferentes taxas de riscos (20%, 30% e 40%) de perdas por eventos meteorológicos adversos, atrelados às suas respectivas épocas de plantio, abrangendo 43 culturas e todos os municípios do território nacional.

TecAmazônia: oferece 131 soluções tecnológicas para 50 produtos agropecuários do bioma Amazônia. A ferramenta conta também com uma plataforma web de acesso gratuito e permite fazer buscas de tecnologias por produto agropecuário ou por municípios e regiões, a partir de um mapa interativo.

PastoCerto: permite o acesso, de forma rápida e integrada, às características das principais cultivares de forrageiras tropicais lançadas pela Embrapa e outras de domínio público. Importante ferramenta para auxiliar o produtor na escolha da melhor forrageira para suas condições.

e-Campo: a vitrine de capacitações on-line da Embrapa. A plataforma oferece mais de 90 cursos, dos mais variados assuntos da agropecuária e temas florestais, que podem ser feitos de qualquer lugar do Brasil e do mundo e a qualquer tempo.

Lançamento do projeto Rede Café

O projeto “Rede de avaliação de clones de café no Estado de Rondônia”, também chamado Projeto Rede Café será lançado oficialmente durante a Rondônia Rural Show. Parceria da Embrapa Rondônia com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), o projeto busca caracterizar os clones de café desenvolvidos por viveiristas e cafeicultores rondonienses. Os resultados vão permitir que o próprio produtor possa registrar seu clone como cultivar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A solenidade está prevista para acontecer no dia 24 (terça-feira), no período da manhã, na Vitrine Tecnológica da Embrapa, com homenagens aos produtores parceiros.

Outras tecnologias

Desperfilhador de bananeira por roto-compressão: dispositivo desenvolvido pela Embrapa que reduz em 20% o tempo de operação quando comparado a tradicional “Lurdinha”. Apresenta eficiência de quase 100% na remoção dos brotos.

Inoculante multifuncional para pastagens com braquiárias: Inoculante formado por dois microrganismos associados (Azospirillum brasilense e Pseudomonas fluorescens) aumenta produção de forrageira e amplia absorção de nutrientes pelas plantas. A tecnologia aumenta a biomassa e incrementa a absorção de nitrogênio, fósforo e potássio.

Biomaphos: primeiro inoculante nacional para solubilização de fósforo. Em plantações de milho, a produtividade aumentou em torno de 12 sacas por hectare. Em lavouras de soja tratadas com o insumo, a média de produtividade saltou de 67,2 para 71,6 sacas por hectare. O impacto econômico proporcionado pelo inoculante em 2020 em todo o País foi estimado em R$ 105 milhões.

Outras tecnologias da Embrapa também estarão disponíveis na feira, como a régua de manejo de pastagem, dispositivo para avaliação de condição corporal do rebanho – Vetscore, Sagabov, kit Embrapa de ordenha manual e publicações, como o livro Pecuária Leiteira na Amazônia.

Serviço

Embrapa na 9ª Rondônia Rural Show

Data: 23 a 28 de maio de 2022

Horário: 8h às 18h

Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, Rodovia BR 364, km 333 – Ji-Paraná/RO

Entrada: gratuita

Site da feira: http://rondoniaruralshow.ro.gov.br/