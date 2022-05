Ascom/Polícia Civil do Acre —

Ao final da manhã desta quinta-feira, 12, a Polícia Civil prendeu, em flagrante, A. M. de C. de 32 anos, em posse de 8,2kg de entorpecente em uma residência localizada no bairro Remanso.

A ação foi desencadeada pelo Núcleo Draco/Denarc em cumprimento à operação Hórus, programa V.I.G.I.A, após diligências investigativas no intuito de localizar um carregamento de drogas que estaria sendo mantido em depósito numa residência localizada no Bairro do Remanso.

Foram levantadas informações que levaram a um suspeito e também a localização da residência, tendo a equipe se deslocado até o local, onde fora realizada a abordagem policial aos indivíduos que lá estavam e dentre eles, o suspeito citado, tratando-se do nacional A. M. de C., vulgo HD, membro cadastrado de organização criminosa.

Após buscas no local, dentro de dois fogões velhos, foram encontrados 04 (quatro) tabletes de uma substância que aparentava ser oxidado de cocaína, 01 (um) tablete partido ao meio de uma substância que aparentava ser maconha e no tronco de uma bananeira foram encontrados mais 03 (três) tabletes de substância que aparentava ser oxidado de cocaína.

Diante da situação de flagrante delito, foi dado voz de prisão ao autor e em seguida conduzido até a Delegacia Geral de Policia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

Foram apreendidos 07 (sete) “tabletes” de oxidado de cocaína, pesando 7,2kg (sete quilos e duzentos gramas) – R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais);

• 01 (um) tablete de maconha, pesando 1kg (um quilograma) – R$ 3.000,00 (três mil reais);

• R$ 100,00 (cem reais) em espécie;

• 01 (um) celular Samsung Galaxy A12– R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A Polícia Civil estima um prejuízo ao crime organizado de

R$ 76.600,00 (Setenta e seis mil e seiscentos reais).