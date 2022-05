Especialização em Estatística realiza seleção para 24 vagas

A Ufac, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), lançou edital para preencher 24 vagas no curso de especialização em Estatística, turma de 2022. As inscrições estão abertas até 30 de maio e devem ser feitas por e-mail (confira no item 3 do edital)

A seleção é constituída por duas etapas: análise de documentos e homologação das inscrições; e exame de seleção realizado por meio de um curso de nivelamento. O minicurso será realizado, na modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA), com aulas gravadas disponibilizadas a cada semana. O resultado final do certame está previsto para 21 de julho e as aulas começam em agosto.

Para mais informações e detalhes sobre o certame, consulte o edital Propeg n.º 11/2022.