O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informa que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), na última segunda-feira (09), mais uma etapa do Concurso Ibama 2021: o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

O edital informa que os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 10 de maio de 2022 às 18 horas do dia 11 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF).

O resultado final dessa etapa e a convocação para o desempate de notas (se houver empates) será publicado no DOU e divulgado na internet, no site do Cebraspe, na data provável de 20 de maio de 2022.

O Concurso Público Ibama 2021 ofertou 432 vagas para técnico ambiental, 40 para analista administrativo e 96 para analista ambiental.

