Colégio de Aplicação tem 20 vagas de professor; edital aqui

A Universidade Federal do Acre abriu nesta quintas-feira (12) seleção para formação de cadastro de reserva de professor substituto para o Colégio de Aplicação da Ufac (CAp), para eventual contratação por tempo determinado. São 20 vagas nas disciplinas de educação física, sociologia, física e química.

As inscrições custam R$80 e estarão abertas até o dia 19 de maio. A seleção ocorrerá no período de 27 de maio a 10 de junho de 2022, no município de Rio Branco.

Acesse o edital na íntegra: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-14-de-11-de-maio-de-2022-prograd-399559826