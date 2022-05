O deputado Luiz Tchê disse nesta quarta-feira (11) que a inflação no Brasil levam 20 milhões de brasileiros a não terem o que comer, além do salário mínimo no governo de Jair Bolsonaro ser o menor da história.

Em outro tema, Tchê diz que conversa todos os dias com presidente de partidos -e no caso de Emilson Farias, do PDT, também dialoga com todos.

“O PDT é base do governo”, afirmou. “O PDT quer sim discutir espaço majoritário”, disse, reafirmando que o partido cresceu e que é necessário o partido sentar na mesa para discussões. Dessa forma, Tchê não deixa claro o apoio do PDT para a campanha ao governo do Estado.

Em aparte, o deputado Edvaldo Magalhães disse que á época é de construção de alianças, o que não impede de partidos da base governista conversarem com outros.

Tchê responde que compreende o quadro e que não vê problema em Gladson Cameli estar no palanque de Jair Bolsonaro e o PDT no de Ciro Gomes, apesar de apoiar o governo do Estado.

Ele defendeu Ciro Gomes, presidenciável do PDT. “Dizem que ele é rebelde. Sim, rebelde igual a você”.

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, reafirmou, em aparte, que estará no palanque de Gladson Cameli. Continuando Luiz Tchê concluiu: “E quem sabe o Jenilson não sai de vice do Gladson?”, brincou, ao comentar as conversas com o PSB.

Essa declaração apenas aumentou o mistério e só aumenta o clima que o PDT cria ao não declarar apoio público ao governador Gladson Cameli em sua campanha para governador.