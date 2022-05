Jenilson condena caos na educação de Jordão: “falta merenda”

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Jenilson Leite (PSB), falou durante sessão ordinária desta quarta-feira (11), sobre as dificuldades encontradas na educação pública no interior. Ele denunciou que, no Jordão, alunos pedem ajuda.

“Falo sobre algumas dificuldades que acontecem no interior, em função da precária dos serviços públicos. No Jordão, todos os dias alunos do ensino público pedem ajuda para que as aulas e a merenda cheguem lá”, denunciou.

De acordo com o parlamentar, estudantes do município o marcam em publicações com denúncias de irregularidades no sistema educacional. “Eles nos marcam em publicações, algumas escolas só funcionam meio período por falta de merenda. Se um setor como a educação enfrenta problemas, imagina as outras áreas. Não é possível falarmos de futuro se não dermos aos nossos alunos as devidas oportunidades”.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac