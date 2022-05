Asaf Lima da Silva, de 3 anos, está internado há dois dias no Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, tratando-se de pneumonia. O pequeno conheceu o espaço que abriga a brinquedoteca da unidade, inaugurada na manhã desta quarta-feira, 11.

Sua mãe, Cleicimar da Silva, esteve a todo momento ao seu lado, testemunhando os frutos do investimento que será um divisor de águas aos tratamentos pediátricos ofertados no Abel Pinheiro. “O ambiente hospitalar causa tensão e aqui nos sentimos muito melhores, a criança se distrai. É uma iniciativa muito boa, que vai melhorar bastante o atendimento ao público infantil”, avaliou.

Há 40 anos atuando na unidade, a técnica de enfermagem Edilene Macedo se emocionou ao ver o pequeno Asaf descerrar a placa e oficializar o início dos atendimentos na brinquedoteca. “De hoje em diante, este hospital não será mais o mesmo. Nossa equipe se dedica para oferecer o melhor e tudo flui com naturalidade. Agradeço a todos que abraçaram a causa”, afirmou, emocionada.

O hospital conta com quatro leitos de pediatria e a meta é beneficiar toda a demanda com atividades voltadas à alfabetização, leitura, produção de histórias infantis, pintura e outras. Hélio Bentes, gerente-geral do Abel Pinheiro, define o benefício como “um caminho para humanizar os atendimentos”.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) vem dando total assistência às boas práticas que ajudam o Acre avançar na prestação e qualidade dos serviços oferecidos à população. “O governo do Estado entregou ao município um hospital de ponta e hoje vem mais uma novidade. É mais uma ação da política estadual que prioriza salvar vidas de acreanos”, enfatizou Diane Carvalho, gestora interina da Coordenação Regional de Saúde no Juruá.