O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, tem avançado nos trabalhos de construção da ponte sobre o Igarapé Cascata e na execução da operação tapa-buraco, na Avenida Raimundo Chaar.

“É uma determinação do governador Gladson Cameli apoiar as prefeituras, e a parceria com Assis Brasil tem avançado, com as obras em execução. O Deracre tem estado presente para garantir celeridade nos serviços, e quem ganha é a população”, afirmou o presidente do órgão, Petronio Antunes.

Em visita ao município, Antunes, acompanhado do prefeito Jerry Correia, visitou as obras em andamento. Nas imediações do Igarapé Cascata, está sendo implantado um sistema de drenagem profunda, associado à construção da ponte.

Com ajuda de equipamentos, as estacas metálicas foram cravadas e receberam concretagem nos blocos de fundação e nas estruturas de contenção com viga. Em fase posterior, deve ser executada a fixação do tabuleiro.

Petronio Antunes visitou também a Avenida Raimundo Chaar, próximo à prefeitura do município, onde têm sido executados os serviços de tapa-buraco.

O prefeito Jerry Correia tem vistoriado de perto a execução dos serviços e agradeceu a parceria firmada com o governo do Estado.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida e da trafegabilidade dos acreanos.