Tribunal de Justiça de Santa Catarina: saiu o edital para juiz substituto

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina disponibilizou nesta terça-feira (10/5) o edital n. 11/2022, que trata da realização de concurso público para o provimento de 30 vagas para o cargo de juiz substituto e formação de cadastro de reserva. As inscrições ao certame estarão abertas no período de 16 de maio a 27 de junho de 2022. A prova objetiva seletiva está marcada para o dia 21 de agosto deste ano.

No atual edital foram observadas as últimas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, de modo que estabeleceu em seu conteúdo programático matérias no âmbito da Teoria Geral do Direito e da Política, do Direito Digital, do Pragmatismo, da Análise Econômica do Direito e de Economia Comportamental, além do Direito da Antidiscriminação. O concurso público será realizado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. O valor da inscrição será de R$ 288.

Acesse o edital: https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital_tjsc_10.05.2022.pdf