O deputado Marcos Cavalcante lamentou nesta terça-feira (10) o falecimento do advogado Luiz Saraiva, que exerceu várias atividades na sociedade do Acre.

“Deixa um legado muito grande para a história do Estado. O Acre perde um grande homem”, disse Cavalcante.

Em outro tema, o deputado disse que é necessário providências imediatas na recuperação da BR 364.

Ele também criticou a grande fila de cirurgias nas unidades do Acre. “As pessoas estão morrendo na fila. São vidas, senhor governador”, disse. Houve melhora mas não é suficiente.

O dinheiro para que a fila ande tem de aparecer de algum lugar. As pessoas estão sofrendo, desfazendo patrimônio para tratar de entes queridos -e precisam de ajuda do governo.