Durante ação educativa simulando carros capotados na rotatória da Associação Atlética Banco do Brasil, em Rio Branco, realizada pelo governo do Acre, por meio do Departamento de Trânsito (Detran) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em meio ao tráfego de veículos e de pessoas, uma cena real chamou a atenção nesta terça-feira, 10: em momento de desespero, uma mãe clamava pela vida de sua bebê de 13 dias.

Franciane Barbosa, mãe da pequena Júlia Carvalho, de 13 dias de vida. Foto: Dell Pinheiro

A pequena Júlia Carvalho aparentava um mal-estar há quatro dias, relatou a mãe, Franciane Barbosa: “Ela estava sentindo dores na barriga e está bem fraca desde o fim de semana. Hoje, quando acordei, vi que ela estava sangrando pela boca. Então, decidi levá-la ao hospital”.

O médico e coordenador do Samu, Pedro Pascoal, estava no local e realizou os primeiros-socorros junto à médica pediatra socorrista, Bruna Farias, e o médico Guilherme Nakamura.

“Foi um susto para a nossa equipe, pois estávamos no evento do Detran quando a mãe pediu ajuda. A bebê teve um quadro de hipoglicemia, com parada cardiorrespiratória, e acionamos a ambulância que estava próxima, para nos auxiliar. O estado é grave, porém foi estabilizado”, informou Pedro Pascoal.

A criança segue estável, tendo sido encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebe cuidados.