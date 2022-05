Concurso IPMT Taubaté: edital publicado; inicial até R$ 3,6 mil

Foi publicado o edital do concurso do Instituto de Previdência do Município de Taubaté (IPMT). São ofertadas 6 vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Sob organização do Instituto Mais, as inscrições ficam abertas no período de 11 de maio a 09 de junho. As taxas de inscrição foram fixadas em:

Fundamental: R$ 48,00

Médio: R$ 57,00

Superior: R$ 66,00

Saiba tudo sobre esse concurso acessando o edital: https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2022/05/10094008/edital-de-abertura-01-2022-instituto-de-previdencia-de-taubate-06-05-2022.pdf