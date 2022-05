Interessados devem se inscrever para ver importante júri no TJAC

A 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco fará o cadastramento das pessoas interessadas em acompanhar o julgamento do Caso Jonhliane. Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima serão julgados pelo Conselho de Sentença da unidade nos dias 17 e 18 de maio/2022. A sessão do júri está prevista para iniciar às 8h.

Em decorrência do espaço e para atender o distanciamento, o juiz de Direito titular da vara, Alesson Braz, limitou o número de vagas para que o júri possa ser acompanhado pelos familiares dos réus, da vítima, imprensa e comunidade.

Para o cadastramento, familiares dos réus, da vítima e comunidade devem entrar em contato no telefone funcional da 2ª Vara do Tribunal do Júri no número 68 9235-8362.

Jornalistas que farão a cobertura das sessões devem encaminhar e-mail para a Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Acre para o endereço [email protected] com o assunto Credenciamento Júri.

Serão disponibilizadas quatro cadeiras para os familiares dos réus; quatro cadeiras para os familiares da vítima; quatro cadeiras para a imprensa e 31 vagas para o público em geral. A orientação é que o público faça revezamento