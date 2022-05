Na sessão desta quinta-feira (05), a vereadora Michelle Melo (PDT) não o poupou críticas ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas) e sua gestão. A vereadora destacou a agenda realizada com os membros do cadastro de reserva da SEME e segundo ela, teria a informação de que a Secretaria Municipal de Educação não irá manter o congelamento da vigência do chamamento do edital cadastro de reserva, decreto publicado no período da pandemia.

‘’Aqueles que durante a campanha receberam a promessa do prefeito Tião Bocalom, de que seriam convocados, o cadastro de reserva da SEME de 2019, como professores, seriam efetivados, hoje choram porque nem o decreto federal e o decreto que foi estabelecido pela ex-prefeita Socorro Neri de que a vigência do edital seria congelada pela pandemia, eles não têm a certeza que será mantido”, disse a vereadora.

Em outro momento, a oradora também relatou sobre as péssimas condições dos ônibus que circulam na capital. ‘’Um velhinho que hoje colocou a mão na barra para se segurar, no ônibus da Rico Transporte, ele se ‘’estabacou’’ no chão, contrariando o nome da Rico, ele caiu, porque a barra de ferro simplesmente estava enferrujada, envelhecida, porque os ônibus de rico e novo não tem nada, mas é a empresa que tem 100% do nosso transporte público hoje, o que tem de novo? ônibus novos não temos’’, lamentou a vereadora.