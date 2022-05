Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma Guarnição do município de Acrelândia apreendeu um arma de fogo, em ocorrência envolvendo um indivíduo que tentara abusar de uma mulher no domingo, 08, próximo ao posto da Tucandeira.

Segundo informações, a vítima teria saído para beber com o envolvido que, em dado momento, mostrou uma arma de fogo e até efetuou diparos. A vítima conseguiu fugir. Os militares realizaram patrulhamento e encontraram o suspeito dormindo dentro de um veículo, as margens da rodoviáa. O homem não ofereceu resistência a abordagem e foi constatado que estava armado com uma pistola.

Os policiais encaminharam as partes à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.