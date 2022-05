Mara: povo do Acre é vítima da maior tarifa aérea do Brasil

A deputada Mara Rocha (MDB-AC) afirmou na 1a semana de maio em sessão na Câmara Federal que a população do Acre é vítima da maior tarifa aérea do Brasil. A deputada assinala que para chegar em Brasília, por exemplo, o passageiro paga cerca de 3 mil reais por trecho, e ainda tem risco de cancelamento do voo.

Na opinião de Mara Rocha, existe uma exploração abusiva por parte das companhias aéreas que, segundo ela, não oferecem um bom serviço. A parlamentar solicita à Agência Nacional de Aviação Civil e à Secretaria Nacional do Consumidor que se manifestem sobre a situação e punam qualquer abuso das empresas.