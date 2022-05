Encontro Internacional de Etnoturismo será este mês de maio no Acre com painéis, rodas de conversa e vivência no Centro Huwã Karu Yuxibu

Visando potencializar o turismo da região Norte, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com as Rotas Amazônicas Integradas (RAI), vai realizar, no Acre, o I Encontro de Etnoturismo da Amazônia.

O evento ocorrerá nos dias 20 e 21 de maio, no Teatro Hélio Melo. O Acre integra a RAI, grupo de trabalho organizado pelos gestores dos estados da Amazônia.

Em conjunto, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins visam divulgar e fortalecer o turismo da região. Este ano, o eixo trabalhado será o etnoturismo. E o Acre foi escolhido para sediar este evento, por já estar atuando fortemente neste segmento.

“O turismo indígena no Acre acontece de forma organizada e expressiva. Temos 36 terras indígenas reconhecidas pelo governo federal e distribuídas em 12 dos 22 municípios acreanos. A maioria delas já recebe turistas e movimenta muito dinheiro com essa atividade”, reforça o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

A ideia é apresentar a beleza e a grandiosidade da cultura indígena do Acre. Nos dois dias de evento, os participantes poderão conhecer a culinária indígena, o artesanato, suas medicinas, histórias e rituais.

Durante a atividade, ocorrerão painéis, rodas de conversa e, por fim, uma vivência no Centro Huwã Karu Yuxibu, localizado na Transacreana.

O encontro contará com a presença dos secretários da região Norte, do presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) e presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).