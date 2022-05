A deputada federal Jéssica Sales fez uma saudação aos deputados e ao povo do Acre durante sessão ordinária da Aleac. Convidada pela mãe, Antônia Sales, que presidia a sessão, Jéssica agradeceu a Deus e a todos que emanam força para seu tratamento.

“Depois de tudo, posso dizer com toda certeza que minha visão de parlamentar é quanto ao meu trabalho: o que estou fazendo para melhorar?”, disse, acerca das reflexões que faz visando aprofundar seu trabalho pelo povo do Acre.

Para ela, a dor de pais e mães é maior que o do diagnóstica da doença -portanto, a luta é pelo povo e é necessário melhorar muita coisa. “Não é com agressão mas com trabalho, respeito e se dando as mãos”.

Ela citou que não encontra sentido em reclamar da vida mas trabalhar cada vez mais. “Tenho orgulho de vocês aqui, da Casa do Povo”, disse, citando o pai, Vagner Sales, ex-integrante da Aleac.

Jéssica agradeceu a mãe e reafirmou o orgulho da família.