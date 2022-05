Jenilson denuncia fila crescente no TFD no Acre e exige solução rápida

O deputado Jenilson Leite relatou nesta quarta-feira (4) problemas no programa Tratametno Fora do Domicílio (TFD) especialmente no translado do interior para capital, o que gerou aumento na fila de exames, consultas e cirurgias com especialistas.

“No final, pessoas vendem patrimônio para custear exames e cirurgias. Com o volume de dinheiro que o governo recebeu não era para ter tanta gente sofrendo”, criticou.

Ele destacou que é necessário ter governo compreendendo a importância do SUS para os acreanos.

Ele apresentou indicação para dar agilidade no fluxo do TFD.