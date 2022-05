Samir destaca a ampliação do sistema de transporte público

Na sessão desta terça-feira (03), o vereador Samir Bestene (Progressistas), tratou a respeito do desligamento das empresas de transporte público São Judas Tadeu e a Via Verde e da assinatura do segundo contrato emergencial entre a prefeitura e a empresa de transporte Rico onde que passará a ser responsável por mais 12 linhas.O parlamentar se mostrou preocupado, com a quantidade de ônibus que circula hoje na Capital e também com a situação contratual dos trabalhadores das empresas que saíram de circulação.

‘’O prefeito Tião Bocalom foi muito corajoso e até parabenizo, mas fico ainda fico preocupado, hoje andamos vimos várias reclamações sobre essa transição, é natural que tenha esse tipo de troca, principalmente com a classe trabalhadora que nos procuram todos os dias, os pais de famílias, preocupado com ganha pão, e nós estaremos sempre lutando para que essas pessoas sejam recontratadas’’, destacou o vereador.

Ainda sobre temática do transporte, o orador destacou sobre as manifestações que ocorreram na ultima semana onde os mototaxistas reivindicavam mais fiscalização por parte da RBtrans com os transportes clandestinos que estão circulando em Rio Branco.

“Sentamos com o Coronel Paulo Cesar – Secretário de Segurança Pública, com delegado Henrique da Policia Civil e com a RBtrans para ver se a gente faz um termo de cooperação técnica para que essas instituições possam auxiliar os agentes da RBtrans no combate a esse transporte clandestinidade aqui no nosso município, a gente espera que esse termo seja assinado o mais breve possível, para que essa fiscalização seja de foram mais intensa aqui no nosso município’’, disse o vereador.

Ainda em sua fala, o parlamentar apresentou indicação ao Executivo para o Bairro Placas e o Bairro Rui Lino 2 e por fim, demonstrou preocupação com a questão do processo seletivo de mais médicos, e alertou para falta de medicamento nas Unidades Básicas de Saúde e de atendimento odontológico .