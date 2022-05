O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (3) que o Podemos realizou uma grande agenda em Brasília. “Se engana quem acha que as eleições de 2022 no Acre não passará pelo Podemos”, disse.

Os deputados acreanos do Podemos estiveram em Brasília para várias reuniões com a cúpula nacional do partido. “Nosso desejo de lançar uma candidatura ao Executivo ficou maior”, disse.

O Podemos está bem unido e focado no que fará e na hora certa fará os anúncios. “Temos força para decidir qualquer eleição hoje no Acre”.