Na sessão desta terça-feira (3), o vereador Ismael Machado (PSDB), reiterou sua indicação apresentada ao Executivo para que coloque nas escolas municipais, bem como nas unidades de saúde do município vigilância armada. A indicação tem como objetivo preservar a integridade dos Servidores Municipais, além de resguardar o patrimônio público.

O parlamentar relatou a violência que vem acontecendo nesses lugares, e solicitou o quanto antes que seja atendida sua indicação, para que a população não venha mais sofrer com a falta de segurança.

‘’Tivemos alguns exemplos de violência nas unidades de saúde, nas unidades escolares, até mesmo na vacinação ocorreu violência com aqueles profissionais que estavam ali, e na época inclusive fizemos a sugestão para que nesses postos de vacinação tivesse uma segurança colocada para o bem de todos, então essa indicação e muito pertinente espetamos que o Executivo tenha essa sensibilidade’’ disse o vereador.

Em outro assunto, o parlamentar destacou as tratativas com a equipe de obras da prefeitura a fim da revitalização da Rua Epaminondas Jácome, em erosão.

‘’Mais uma vez desbarrancou juntamente com o secretário Cid e o secretário Assis, combinamos e traçamos as estratégias para ações que serão realizadas ali, novamente será um serviço paliativo, que como eu falei aqui o Governo do Estado tem uma verba alocada entrou na Lei Orçamentária Anual no ano passado para que se execute esse ano um trabalho definitivo com estudos e geólogos’’ disse o vereador.