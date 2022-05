O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (3) que o Conservatório de Mùsica do Vale do Juruá projeta para o Brasil e ao mundo da música alunos daquela unidade. Ele citou a participação de três jovens no programa The Voice Brasil, todos com passagem pelo Conservatório.

“Agora, o Arthur Marçal, reverencia o canto lírico e surpreende a todos com pouca idade e tamanha capacidade de se apresentar em um palco tão disputado no Brasil”, disse, destacando o trabalho dos envolvidos.

Com emenda de sua autoria, o Conservatório adquiriu um piano de cauda, até então inédito no Vale do Juruá.