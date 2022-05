A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de inscrições para dois Processos Seletivos, ambos com o objetivo de preencher vagas para contratação temporária.

Ao todo são ofertadas 107 vagas, sendo elas as seguintes:

Edital Nº 4: Agente Censitário Operacional (97);

Edital Nº 5: Coordenador Censitário Subárea (10).

Os profissionais deverão exercer suas funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$1.700,00 a R$ 3.100,00, com contrato de até um ano, podendo ser prorrogado.

Para participar

Os interessados podem se inscrever de forma online ou presencial, gratuitamente, no período de 2 de maio de 2022 até o dia 6 de maio do mesmo ano. Os emails e endereços para realizar as inscrições estão disponíveis e discriminados nos respectivos editais.

Os concorrentes deverão enviar no ato da inscrição, as cópias dos documentos solicitados e a documentação que comprove seus títulos acadêmicos.

Editais:

Clique para acessar o edital_de_abertura_n_4.pdf

Clique para acessar o edital_de_abertura_n_5.pdf

