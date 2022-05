Aberson vai à Aleac explicar caos no início do ano letivo no Acre

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (3) requerimentos para pedidos de informações e outras ações, destacando-se o convite para que o secretário de Educação, Aberson Carvalho, compareça ao Poder Legislativo para prestar informações na Aleac sobre o início ano letivo na rede pública de ensino do Acre.

Além desse, outros requerimentos foram aprovados: realização de sessão solene ao Dia Internacional do Farmacêutico dia 29 de setembro; audiência pública para regularização fundiária; sessão solene para homenagear os defensores públicos dia 19 de maio; para o Deracre prestar informar situação das obras no aeródromo de Marechal Thaumaturgo; ofício ao governo para informações sobre despesas liquidadas e pagas, restos a pagar em 2019 e valor das verbas rescisórias liquidas até 31/12/2021; pedido de informações à empresa MedTrauma, que atua no Pronto Socorro de Rio Branco;