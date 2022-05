Pela quarta vez, a desembargadora Waldirene Cordeiro se torna a chefe do Poder Executivo

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, assumiu oficialmente, em exercício, o governo do Acre nesta segunda-feira, dia 2, e seguirá na função até a próxima quarta-feira, dia 4. Portanto, o tribunal permanece sob os cuidados e liderança do vice-presidente, desembargador Roberto Barros.

Gladson Cameli cumpre agenda em Brasília, deste modo a medida segue a determinação prevista na Constituição Estadual do Acre, artigo 71. A governadora em exercício ressaltou a harmonia entre os poderes, assim confirmou sua satisfação em colaborar na condução da gestão estadual.